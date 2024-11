Orrego contra Orrego: Servel explica qué hacer en caso de equivocación al votar

La jefa comunal de Providencia sostuvo este domingo: “Tomás por favor, no caigamos en ese tipo de ataques. En segundo lugar, como yo lo he dicho, me ha tocado conocer bien a Francisco y me ha llamado la atención lo disciplinado, estudioso, trabajador y lo serio que es. Yo le puedo señalar que va a ser un gran gobernador de resultar electo y que va a trabajar con todos”.