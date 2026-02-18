Orrego pidió investigar “cómo una fiscalía como la de Antofagasta” montó “un caso falso” en contra de una autoridad

Luego que se rechazara el desafuero en su contra, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, admitió que se sintió “engañado” por Procultura y reiteró su inocencia.



“Como autoridad, me voy a seguir defendiendo en todas las instancias que corresponden, y como ustedes lo pueden ver por mi cara, estoy tranquilo, lo he estado siempre, hemos actuado con transparencia, con honestidad y lo más importante, con profesionalismo”, comentó Orrego en punto de prensa.



“La Fiscalía de Antofagasta decidió acusarnos fundada en gravísimos errores de hecho y de derecho, tratando de vincularnos a la comisión de graves delitos”, indicó.



Agregó que “esperamos que luego del categórico fallo del día de ayer (martes), que es absolutamente inédito porque la unanimidad de los 24 ministros de la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta, (…) hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo después de más de dos años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”.



Además comentó que “esperamos que la Fiscalía de Antofagasta haga lo que todos esperamos y que nosotros como querellantes de esta causa también esperamos, que investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”.



El gobernador sostuvo que “no vamos a descansar junto con el Consejo de Defensa del Estado hasta que recuperemos el último peso de las pólizas comprometidas y exigidas por nosotros de manera inédita en este caso”.



“Quiero decir públicamente que estoy orgulloso de todo este equipo que me acompaña, del Gobierno Regional y todos sus funcionarios. Lo de ayer no es solamente una reivindicación de mí como persona, sino del trabajo profesional y serio que ellos han realizado en general y particularmente en casos como el programa Quédate”, destacó.



Orrego aprovechó para enviarle un mensaje a sus “adversarios políticos: “Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente”.



Consultado sobre si se sintió “engañado” por Procultura, respondió que “claramente fuimos engañados. Cuando uno le entrega dinero público a una fundación, universidad o corporación, lo que uno espera es el fiel cumplimiento de las obligaciones de ese convenio”.



Añadió que “el primer año el programa funcionó, pero cuando dejó de funcionar nosotros actuamos como tiene que hacerlo cualquier autoridad responsable y diligente, pusimos término al convenio, cobramos las pólizas de seguro que habíamos exigido, y tercero, iniciamos acciones civiles y criminales”.



“El Gobierno Regional actuó conforme a derecho, el programa Quédate existió y salvó y sigue salvando vidas, y lo más importante, nunca hemos cometido un delito”, remarcó.



“Esto que hemos probado en el día de ayer lo vamos a probar en todas las acusaciones infundadas y mal intencionadas que políticamente se me han formulado en el último tiempo”, finalizó.