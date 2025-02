Orrego: “Sacar a Baquedano sería el triunfo del desprecio por la historia”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que espera que la estatua del general Baquedano permanezca en Plaza Italia, pues moverla a otro lugar sería “un desprecio a la historia”.



“Yo desde el día uno dije que Baquedano debía volver a su ubicación, quizás no en el mismo lugar, porque se va a redefinir la rotonda, pero si en Plaza Italia. Sacarlo, como héroe de la República, solo porque a un grupito no le gusta, simplemente no me parece”, comentó Orrego en entrevista con Tele 13 Radio.



El gobernador señaló que “sacar el monumento sería el triunfo del desprecio por la historia. Los que se colgaban de su monumento seguramente no tienen idea de Baquedano, lo ven como un militar más, sin saber que además de pelear en la Guerra del Pacífico, fue presidente interino de Chile, candidato presidencial y un servidor público”.



“La Subsecretaría de Patrimonio y después otras autoridades de Gobierno me señalaron que no estaba tomada la decisión de sacar a Baquedano de Plaza Italia, que lo que se había tomado era la decisión de sacar el plinto para repararlo (…) yo les dije que, ‘ustedes tomaron la decisión de sacar a Baquedano sin preguntarle ni al alcalde de Providencia, ni al gobernador de Santiago’, que somos autoridades que tenemos el respaldo ciudadano”, agregó Orrego.



El gobernador destacó el valor de la celebración del aniversario santiaguino que se realizará este sábado. “Nunca se celebra en Santiago, tenemos pocos espacios de celebración y nos pareció que, aunque fuera en febrero, había que hacer una fiesta importante para la ciudadanía, y hacerla gratuita. Además, poner en valor un espacio que hemos trabajado mucho para recuperarlo para la gente, que es la Alameda”.