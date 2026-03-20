Paciente sufrió paro cardiorrespiratorio durante procedimiento estético en Providencia

Las autoridades investigan a una clínica estética ubicada en la comuna de Providencia, después de que una paciente sufriera un paro cardiorrespiratorio mientras se sometía a un procedimiento.

El hecho ocurrió en un recinto ubicado en la calle Almirante Pastene. Según consignó 24 Horas, dicha clínica había sido clausurada en 2024 por la muerte de una paciente.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, “se trataría de una paciente, adulta, que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio al momento de iniciarse el procedimiento”.

La mujer, de 31 años, fue trasladada de urgencia desde el recinto hasta la Clínica Santa María, donde permanece internada en riesgo vital.

Clínica funcionaba con otra patente

El citado medio precisó que, desde la Municipalidad de Providencia, indicaron que la clínica en cuestión funcionaba con una patente distinta al rubro que ejercía.

Por lo mismo, se cursó una infracción que podría generar una nueva clausura.

Marcela Ortiz, directora de fiscalización de la municipalidad, comentó que “tenemos una larga data de fiscalizaciones en las que se ha detectado que no siempre usa las patentes otorgadas”.

“Actualmente tiene patente de centro médico, centro médico es distinto a lo puede ejercer bajo una patente de una clínica”, sostuvo.

A la vez, añadió: “Fundamentalmente la diferencia viene dada por la hospitalización de los pacientes, porque es lógico que si yo tengo pacientes hospitalizados puedo realizar una intervención mayor y para ello necesito tener los equipos determinados para salvar una persona”.

“Se detectaron la presencia de pabellones, lo que condice con la intervención que se le había hecho a esta persona y por eso mismo cursamos una citación que podría derivar en una clausura”, detalló.

En tanto, personal de la PDI y la Seremi de Salud se encuentran en el lugar realizando pericias, en el marco de la investigación.