PAES: cómo cuidarse y qué hacer para combatir el estrés

Cerrar el año suele traer consigo una serie de desafíos. Un ejemplo de ello es lo que miles de estudiantes viven al ser parte del proceso de Admisión 2026, rindiendo la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) con el fin de acceder a una universidad, instituto o centro de formación técnica.

Las exigencias que conlleva rendir esta evaluación –que se aplicará entre el 1 y el 3 de diciembre- más todo lo que trae consigo el proceso en sí, puede impactar en la salud mental de los estudiantes.

Francisca Lam, jefa Gestión Salud Mental de Achs Salud, explica que “el estrés es una reacción esperable en estos contextos, pudiendo incluso ser adaptativa, dado que les permite a los estudiantes movilizarse para responder con eficacia y cumplir con sus objetivos. Sin embargo, cuando se acumulan diferentes exigencias al mismo tiempo, el estrés puede dejar de ser constructivo y convertirse en una fuente de malestar, afectando la salud mental de las personas. Por lo tanto, es importante cuidarse durante este período”.

La especialista entrega las siguientes recomendaciones y herramientas para lidiar con el posible estrés que acarrea esta prueba:

-Considerar tiempos de descanso: respetar las horas de sueño mínimas (7 a 9 horas diarias) para asegurar un buen funcionamiento, y agregar descansos proporcionales que permitan descansar la vista y desconectarse unos minutos.

-Mantenerse activo/a: hacer actividad física ayuda a liberar las hormonas que generan el estrés. El solo hecho de salir a caminar 30 minutos al día es beneficioso-

-Ajustar expectativas: considerar el contexto actual y aislar expectativas poco realistas. Limitar las expectativas de otros, priorizando las personales y centrarse en el presente, en lo que sí se puede hacer para cumplirlas.

La psicóloga de Achs Salud también entrega técnicas para manejar los síntomas del estrés y así disminuir la incomodidad de las situaciones que resultan difíciles de tolerar:

1. Respiración diafragmática:

-Inicia de pie o sentado

-Pon una mano en tu pecho y otra en tu estómago. Al respirar, la mano que está en el pecho no debe moverse, mientras que la que está en el estómago tiene que moverse cuando inhales y exhales

-Inhala por la nariz de 3 a 5 segundos, inflando el estómago

-Exhala por la boca de 4 a 6 segundos, poniendo atención a cómo el aire sale y tu estómago baja

-Repite las veces que sea necesario hasta sentirte más tranquilo

2. Abrazo de la mariposa:

-Cruza las manos formando unas “alas”, posicionando los pulgares bajo la clavícula y el resto de los dedos en el pecho de forma natural

-Comienza a mover las manos de forma alternada, sin despegar los pulgares

-Respira de forma suave y profunda, observando lo que pasa por tu mente y cuerpo, sin juzgar ni reprimir

-Repite las veces que sea necesario hasta sentirte más tranquilo

3. Relajación progresiva:

-Siéntate o acuéstate, cerrando los ojos

-Divide la tensión por grupo muscular: brazos, pecho, piernas, cara, cuello y hombros

-Inspira durante 5 segundos, manteniendo la tensión en dicho grupo muscular

-Exhala relajando esos músculos por 10 segundos

-Práctica durante 10 a 20 minutos

“Es importante ser conscientes del grado de intensidad y limitación que puede generar el estrés, ya que, además de realizar lo aconsejado anteriormente, puede ser que se necesite ser guiado y acompañado por un profesional”, finaliza la psicóloga de Achs Salud.

En estos casos es posible recurrir a psicólogas y psicólogos del Servicio de Salud Mental de la Achs que ofrece a la comunidad con copago bono Fonasa nivel 1 desde: $5.470. El modelo de atención, considera una psicoterapia breve y efectiva bajo una modalidad de que puede ser online o presencial.