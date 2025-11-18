Panel Ciudadano y 1° sondeo post elecciones: Kast obtiene 61% y Jara 39% si el balotaje fuera este domingo

Tras los resultados de las elecciones del domingo pasado que arrojaron que los candidatos Jeannette Jara, del oficialismo, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, se enfrentarán en la segunda vuelta, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo realizó una encuesta entre las 21:30 del domingo y el mediodía de este lunes, con el objetivo de medir las preferencias de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.



Según consigna El Mercurio, ante la pregunta “si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?”, los resultados fueron: un 61% para José Antonio Kast y un 39% para Jeannette Jara.



Considerando el total -incluyendo al 12% que no votaría, no sabe o anularía-, Kast alcanza 54%, frente al 34% de Jeannette Jara.



Uno de los objetivos del comando de la abanderada del oficialismo era superar el 30% de las preferencias a nivel nacional. Esto, considerando el denominado “30% de apoyo” que ha mantenido el Gobierno de Gabriel Boric, del cual Jara formó parte como ministra del Trabajo.



Por lo mismo, si bien la exministra obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, el 26,5% alcanzado quedó por debajo de las expectativas. Incluso ella misma manifestó que “siempre es bueno tener mejores resultados”.



Según el estudio, tras las votaciones del 16 de noviembre, aumentó el número de votantes que preferiría no optar por ninguno de los candidatos o dejar nula su papeleta. Esa cifra incluso se duplicó, pasando de un 5% entre los votantes habituales a un 10% entre los obligados.



Algo similar ocurrió con la opción “no sabe”, que también se duplicó, subiendo de 3% a 6%.