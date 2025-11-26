Papa León XIV iniciará este jueves su primer viaje internacional: Visitará Turquía y Líbano

El Papa León XIV iniciará este jueves el primer viaje internacional de su pontificado, con una gira que lo llevará a visitar Turquía y posteriormente Líbano.

Dicho recorrido comenzará este 27 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre, como parte de una agenda que fue heredada de los planes que tenía el fallecido Papa Francisco.

Se espera que en esta primera gira en el extranjero, el jefe de la Iglesia Católica enfatice en temas claves de su pontificado, como su estilo diplomático y su aproximación a los temas globales.

Según consignó Infobae, el director de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que este viaje de León XIV gira en torno a tres ejes fundamentales: el ecumenismo; la construcción de la paz; y la realidad que viven los cristianos de distintas confesiones en ambos países.

Asimismo, en Turquía se reunirá por primera vez con el presidente Recep Tayyip Erdogan, y en su discurso ante las autoridades locales, está previsto que destaque la urgencia del diálogo y la paz ante las diferentes crisis globales, especialmente en Oriente Medio.

En la gira, además, protagonizará un momento con un gran valor simbólico, ya que viajará a Iznik, el antiguo escenario del primer Concilio de Nicea.

También visitará la Mezquita Azul de Estambul, y a la vez, se encontrará con comunidades cristianas vulnerables.