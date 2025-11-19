Home Nacional "paris parade: efe central reforzará su operación con un servicio ..."

Paris Parade: EFE Central reforzará su operación con un servicio extra desde San Fernando

EFE Central reafirma su compromiso con el tradicional desfile que se realizará el domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas, con un trayecto desde Avenida Providencia hasta La Moneda y que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

En una nueva edición de Paris Parade, que se realizará este domingo 23 de noviembre, EFE Central reafirma su compromiso con el evento, anunciando un refuerzo en la operación ferroviaria, incluyendo un servicio especial desde San Fernando para facilitar el traslado de quienes deseen vivir la experiencia del desfile.

El evento se realizará a las 12 horas con un trayecto desde Avenida Providencia hasta La Moneda y que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media.

“Para que más personas puedan disfrutar de un transporte limpio, rápido y seguro, EFE Central ofrecerá un servicio especial el domingo 23 de noviembre, con salidas desde Estación Alameda hacia San Fernando a las 7:25 y 14:30 horas, además contamos con trayectos en el servicio Chillán, que conecta las regiones de Ñuble, Maule, O´Higgins y Región Metropolitana. Esta iniciativa busca facilitar el viaje de cientos de personas desde regiones hacia la capital para vivir el Paris Parade, el desfile navideño más grande de Sudamérica”, dijo María Constanza Villalobos, gerente general de EFE Central.

El trayecto entre Estación Central y San Fernando tiene una duración aproximada de 1 hora y 46 minutos, con paradas en las siguientes 12 estaciones: Estación Central, San Bernardo, Buin Zoo, Buin, Linderos, Paine, Hospital, San Francisco, Graneros, Rancagua, Rengo y San Fernando. Las estaciones San Bernardo y Rancagua permiten conexión con el servicio Nos–Estación Central y el tren Santiago–Chillán.

Durante el resto del día, el servicio Rancagua–Estación Central funcionará con normalidad a partir de las 9:00 am, con salidas cada 30 y 45 minutos. En tanto, el servicio Nos-Estación Central operará desde las 8:00 am, con una frecuencia de 20 minutos.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Jere Klein quedó con arresto domiciliario nocturno lue...

El artista urbano, quien también quedó con arraigo nacional, enfrentó cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducir bajo los efectos de estupefacientes y no portar licencia

Leer mas
Nacional
Definen coordinación de Chile Vamos con republicanos c...

Según informó Emol, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reveló este miércoles los nombres de quiénes estarán a cargo de la coordinación. Por la UDI estará Eduardo Cretton, diputado electo por La Araucanía; mientras que por RN será Luis Pardo, quien se ganó un cupo en la Cámara por Valparaíso. En representación del Partido Republicano estará Martín Arrau, jefe de campaña y uno de los asesores más cercanos de Kast.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer y cómo llegar al Cajón del Maipo? Uno de lo...

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos de Chile más accesibles desde Santiago, con montañas, ríos, termas y trekking para todos los niveles. Descubre cómo llegar a sus principales atractivos y qué panoramas no te puedes perder en esta escapada cordillerana.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/