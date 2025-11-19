Paris Parade: EFE Central reforzará su operación con un servicio extra desde San Fernando

En una nueva edición de Paris Parade, que se realizará este domingo 23 de noviembre, EFE Central reafirma su compromiso con el evento, anunciando un refuerzo en la operación ferroviaria, incluyendo un servicio especial desde San Fernando para facilitar el traslado de quienes deseen vivir la experiencia del desfile.

El evento se realizará a las 12 horas con un trayecto desde Avenida Providencia hasta La Moneda y que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media.

“Para que más personas puedan disfrutar de un transporte limpio, rápido y seguro, EFE Central ofrecerá un servicio especial el domingo 23 de noviembre, con salidas desde Estación Alameda hacia San Fernando a las 7:25 y 14:30 horas, además contamos con trayectos en el servicio Chillán, que conecta las regiones de Ñuble, Maule, O´Higgins y Región Metropolitana. Esta iniciativa busca facilitar el viaje de cientos de personas desde regiones hacia la capital para vivir el Paris Parade, el desfile navideño más grande de Sudamérica”, dijo María Constanza Villalobos, gerente general de EFE Central.

El trayecto entre Estación Central y San Fernando tiene una duración aproximada de 1 hora y 46 minutos, con paradas en las siguientes 12 estaciones: Estación Central, San Bernardo, Buin Zoo, Buin, Linderos, Paine, Hospital, San Francisco, Graneros, Rancagua, Rengo y San Fernando. Las estaciones San Bernardo y Rancagua permiten conexión con el servicio Nos–Estación Central y el tren Santiago–Chillán.

Durante el resto del día, el servicio Rancagua–Estación Central funcionará con normalidad a partir de las 9:00 am, con salidas cada 30 y 45 minutos. En tanto, el servicio Nos-Estación Central operará desde las 8:00 am, con una frecuencia de 20 minutos.