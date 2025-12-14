Parisi anticipa que los del PDG serán “los adultos en la mesa de niños malcriados tanto de izquierda como de derecha”

Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), estima que los próximos cuatro años serán muy complejos y que sus parlamentarios tendrán que “ser los adultos en la mesa de niños malcriados tanto de izquierda como de derecha”.

Según consignó Radio Biobío, Parisi recordó lo que vivió en el debate, asegurando que se trató “una pelea entre niños dominados por la ideología”.

También adelantó que serán oposición si impulsan indultos a abusadores de menores o violadores de derechos humanos.

“Si el próximo presidente en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros seremos la peor pesadilla de Jara o Kast”, remarcó.

Parisi confirmó que entregaría su apoyo a la idea de minar la frontera y en la rebaja del sueldo del presidente y los ministros.

Tal como confirmó previamente, entre marzo y junio del próximo año se quedará oficialmente en Chile.