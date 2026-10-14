Parisi emplaza a Kast por millonaria pérdidas de fondos de pensiones

El excandidato presidencial y actual secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió este miércoles a las millonarias pérdidas asociadas a operaciones con derivados de tasas de interés realizadas por las AFP.

Según consignó T13, de acuerdo a los antecedentes publicados por Bloomberg, las AFP habían incrementado durante los últimos dos años su exposición a derivados vinculados a las tasas estadounidenses. Hace un año esas posiciones mantenían una valorización positiva cercana US 1.400millones, pero a septiembre acumulaban una valoración negativa de aproximadamente US7.700 millones.

Parisi cuestionó que “acaban de perder US$11.000 millones las AFP en el fondo de los trabajadores. Básicamente por especular con unos swap de tasas de interés de Estados Unidos”.

El economista añadió: “¿Y quién lo va a pagar? Principalmente los que están a punto de jubilarse en el Fondo E”. Explicó que este fondo cumula una caída real de 10,4% durante 2026, consignó el medio citado.

El líder del PDG también cuestionó la falta de una reacción del Ejecutivo y manifestó que “uno echa de menos al líder de Chile, es decir, al Presidente Kast, que salga a tomar cartas en el asunto”.

Parisi apuntó además a la responsabilidad de las autoridades fiscalizadoras y pidió consecuencias por lo ocurrido. “Espero que rueden algunas cabezas, por lo menos en algunas AFP, en algunos fondos que administran. Y, por supuesto, también en la Superintendencia de Pensiones”, concluyó.