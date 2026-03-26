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Parisi: “Están muy acelerados y cometiendo errores que los está pagando la gente”

El excandidato presidencial, en conversación con Radio Agricultura, dijo que “hay un desacople entre el impacto que tienen las grandes empresas versus la gran clase media chilena. Ahí es donde le falta la sensibilidad política al Presidente Kast y el llevar un poco más la cordura”.

Patricia Schüller Gamboa
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Parisi: “Están muy acelerados y cometiendo errores que los está pagando la gente”

El excandidato presidencial, Franco Parisi, abordó las decisiones que ha tomado el Gobierno de José Antonio Kast. Se refirió al impacto tras el alza en los combustibles.

En conversación con Radio Agricultura, Parisi dijo que “hay un desacople entre el impacto que tienen las grandes empresas versus la gran clase media chilena. Ahí es donde le falta la sensibilidad política al Presidente Kast y el llevar un poco más la cordura”.

“Creo que están muy acelerados sus ministros. Están peleando mucho por salir en la prensa. No están teniendo esta sensibilidad que se requiere del líder, en particular del Presidente Kast, de tomar las decisiones reposadas”, afirmó.

En cuanto a la polémica por la publicación desde las redes sociales del Gobierno, donde afirmaban que el Estado estaba en quiebra, sostuvo que “es mentira que no hay plata”. Aseguró que “los países no quiebran, hay un problema conceptual, hay un apresuramiento, una cabeza caliente que está tirando estas cosas o fue un distractivo. Yo creo que hay que despedir a alguien”.

“Decir que un país está en quiebra significa que no hay plata para nada. Además, muestra una descoordinación gigantesca al interior del gobierno, porque cada uno se manda solo y hace lo que quiere”, añadió.

Parisi manifestó que “ahí es donde uno echa de menos el poner paños fríos. Está muy acelerado el gobierno y su plana de ministros, yo los llamaría a la calma. Están muy acelerados y están cometiendo errores que los está pagando la gente”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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