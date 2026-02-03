Home Nacional "parisi ve “muy difícil” que candidatura de bachelet a la secretar..."

Parisi ve “muy difícil” que candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU prospere

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, en conversación con Radio Cooperativa, dijo que “ella tiene el apoyo de México y Brasil, pero en estas grandes lides, Estados Unidos es el que manda, porque es el que paga la cuenta de la ONU, principalmente, más que China”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Parisi ve “muy difícil” que candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU prospere

El excandidato presidencial Franco Parisi (PDG), en conversación con Radio Cooperativa, abordó la postulación de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas,  impulsada y respaldada por países como México y Brasil. 

Parisi, en conversación con el medio citado, considera que Bachelet tiene pocas chances para dirigir la ONU.

Sostuvo que, si bien Bachelet es una figura política de trayectoria internacional y merece respeto por haber ejercido dos veces la Presidencia de la República, ve “muy difícil” que su candidatura prospere en el actual escenario geopolítico.

“Ella tiene el apoyo de México y Brasil, pero en estas grandes lides, Estados Unidos es el que manda, porque es el que paga la cuenta de la ONU, principalmente, más que China”, señaló.

“La ONU ha demostrado que no tiene ni dientes, ni garras, ni apoyo económico

El excandidato presidencial del Partido de la Gente minimizó la importancia política del organismo en el actual escenario mundial, afirmando que “lamentablemente la ONU ha demostrado que no tiene ni dientes, ni garras, ni apoyo económico“.

Añadió que el organismo no ha sido clave en conflictos recientes como Venezuela, Gaza o las tensiones entre India y Pakistán.

“No veo el aporte significativo. Creo que tiene más imagen que realidad de impacto”, sostuvo, remarcando que su evaluación es “pragmática” y basada en los resultados concretos de la organización en el corto y mediano plazo.

El excandidato también apuntó a un cambio estructural en la gobernanza global, afirmando que la ONU ha ido perdiendo protagonismo frente a los grandes bloques de poder.

“Hoy el eje está en Estados Unidos, China y Rusia. Veo a la ONU cada vez más desplazada, como otros organismos internacionales”, indicó.

Parisi destacó que, más allá de sus críticas, la eventual candidatura de Bachelet es un gesto valorable a nivel personal. “Una figura como ella, con la edad -sin faltar el respeto- y que quiera postular a un cargo tan importante, hay que aplaudirlo“, concluyó.

Gobierno inscribió candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: con respaldo de Brasil y México
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Archivo)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Confirman lluvias y fuertes vientos en las regiones de...

Arnaldo Zúñiga, en conversación con Radio Cooperativa, explicó que el fenómeno se sentirá con mayor fuerza durante las próximas 48 horas: “Se mantiene ahí un aviso, principalmente entre Ñuble y el Biobío”, zonas que han sido afectadas por los incendios forestales.

Leer mas
Nacional
Inicia la tercera etapa de intervención para erradicar...

Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, indicó que “ha habido un diálogo previo con el comercio estacionado en calles y varios de ellos, no puedo decir todos, están de acuerdo con retirarse y se van a ubicar en otras zonas, pero ellos saben que desde el municipio se va a estar construyendo una propuesta con ellos”.

Leer mas
Nacional
Fuga de detenido en San Bernardo: delincuente escapa e...

El incidente ocurrió cerca de las 20:30 horas de este lunes, cuando funcionarios que cumplían labores en el Hospital El Pino fueron alertados por un taxista. El conductor denunció que un grupo de delincuentes, que se movilizaba en un vehículo, había cometido un robo con intimidación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/