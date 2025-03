Participante de “Mi nombre es”, Johana Quinteros, inicia carrera solista y lanza single de su autoría 

Nació en Mendoza, pero llegó a Chile a probar suerte. En Argentina participó en la versión local del programa “Operación Triunfo” y en nuestro país se hizo conocida por homenajear a la artista española Isabel Pantoja, en el espacio de talentos de TVN, “Mi nombre es”.

Hablamos de la cantante Johana Quinteros, quien por estos días lanzó su primer single, “Me besabas la boca”, de la mano del sello internacional Golsong, responsable del trabajo musical de artistas como Julieta Butera y Alhondra, entre muchos otros.

Sobre su nueva canción, la cantante explica que “trata sobre todas esas parejas que hemos sido engañadas o manipuladas por la persona que en algún momento amamos”, una cumbia llena de ritmo, cuyo estilo viene trabajando desde el 2022.

Sin embargo, su nombre en el mercado musical no es nuevo. De hecho, además de su participación en “Operación Triunfo Argentina”, también fue parte de numerosos festivales de su país.

“Todos mis trabajos me han hecho feliz, pero particularmente en este momento de mi vida me siento completamente identificada con la música que estoy haciendo, que es la que quiero compartir con el público chileno”, comenta la artista, enfatizando que “ahora estoy sintiendo mucho más mi música, lo que me hace interpretarla de una manera más real. Intento que, a través de mi música, mis palabras y sentimientos las personas se sientan totalmente identificadas”.

Durante el 2024, Quinteros se dedicó a preparar, junto con su sello, todos los lanzamientos que tiene en carpeta para este año. “Trabajar bajo un sello discográfico internacional fue un antes y un después, porque aprendo día a día a perfeccionarme con un equipo de profesionales dedicados a crear artistas en el mundo”, agrega.

Johana dice sentirse muy agradecida por la respuesta que ha tenido su trabajo en el público chileno: “Creo que conectamos y me siento muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad en este hermoso país”.

En cuanto a las expectativas que tiene con este, su primer single, concluye que “quiero poder traspasar con mi arte toda barrera y frontera y me encantaría compartir lo que hago con muchos artistas chilenos. Vamos a realizar una serie de estrenos, para que la gente me siga entregando su cariño”.