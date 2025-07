Partido Social Cristiano se incorpora al comando de Kast y pone foco en seguridad

El Partido Social Cristiano (PSC) anunció su incorporación oficial al comando del candidato presidencial, José Antonio Kast, en un compromiso unificado para devolver el orden, la seguridad y la dignidad a cada rincón de Chile. Esta alianza estratégica se materializó este lunes con la presentación conjunta del “Plan Barrido Total”, una iniciativa para combatir el comercio ilícito y recuperar el espacio público.

“Hay algo profundamente humillante en caminar por tu propio barrio y sentir que ya no te pertenece. Chile no puede seguir tolerando la doble moral de un Estado que castiga al honesto y premia al ilegal”, afirmó José Antonio Kast, subrayando la necesidad imperante de un Estado que actúe con autoridad.

Desde el PSC, valoran enormemente la propuesta del plan, la cual coincide plenamente con las urgentes demandas de la ciudadanía. La ex candidata presidencial y diputada por el distrito 20, Francesca Muñoz señaló que “hemos recorrido el país y he sido testigos del profundo dolor de los chilenos ante un país estancado y sumido en la inseguridad. El comercio ilícito, que se ha expandido sin control, no solo atenta contra nuestra economía formal, sino que también sirve de puerta de entrada para delitos como el tráfico de armas, el contrabando de cigarrillos y medicamentos adulterados, el lavado de activos y la extorsión, alimentando directamente al crimen organizado”.

La diputada Sara Concha Smith, presidenta nacional del Partido Social Cristiano, resaltó la relevancia de esta alianza. “Si bien hay dos carriles separados, la presidencial y la parlamentaria, al final del día se tienen que unir en lo que es un futuro gobierno. Agradecemos la instancia de poder colaborar en la candidatura de José Antonio Kast. Creemos que la política, pensando en un futuro para Chile, se genera justamente de la unidad y la generosidad,” afirmó.

Por su parte, la diputada Francesca Muñoz enfatizó la sintonía del plan con las necesidades ciudadanas. “Valoro enormemente las propuestas que el día de hoy se han planteado, las cuales compartimos y coincidimos en ellas, porque van en la línea de lo que la ciudadanía está pidiendo, que a lo largo de todo Chile clama por una acción más concreta para recuperar el orden, la seguridad,” expresó. La parlamentaria, con su experiencia en el trabajo territorial a lo largo del país, ha recogido de primera mano el clamor por mayor seguridad y un Estado más eficiente.

“Creemos que la construcción de un Chile mejor requiere la suma de fuerzas y la concreción de ideas robustas”, apuntó Sara Concha.