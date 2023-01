Paty Maldonado respondió a madre de Tomasito: “Es una declaración, no estoy pidiendo disculpas”

Patricia Maldonado realizó una extensa respuesta a la polémica publicación de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, donde expresó su molestia por los dichos de la opinóloga en su canal de Youtube.

Esta semana, en un capítulo de Las Indomables, Maldonado comentó: “¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (…) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima…. ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño”.

A lo que la madre respondió: “Señora Patricia Maldonado, a usted me dirijo: ¿A esta altura viene hablar del caso de mi hijo? ¿Por qué no lo hizo antes? Primero, a mí me da exactamente lo mismo lo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal. Lo único que le puede decir es que, si va hablar del caso de mi hijo, infórmese y deje las groserías de lado, tenga respeto por la memoria de mi hijo”.

LA RESPUESTA DE MALDONADO

En un nuevo capítulo de Las Indomables, la exrostro de Mucho Gusto se tomó unos minutos para responder a la publicación de Gutiérrez.

“Sí, yo hablo hace 55 años de política, Estefanía. He sido dos veces candidata a diputada por si no lo sabe. De farándula, ya no, la farándula se murió en Chile. Y tres, sí, fíjese que yo sí defiendo al gobierno militar por diferentes razones, para que a usted le quede claro, pero lo que le ocurrió a su hijo, Estefanía, no tiene que ver con la dictadura ni con Pinochet ni con la Paty Maldonado ni con la derecha ni con la izquierda”, señaló la opinóloga.

Luego, prosiguió con que el real debate tiene que ver con “la irresponsabilidad, esa es la palabra justa, irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad, Estefanía, no tiene colores políticos, la irresponsabilidad no tiene que ver con la humildad, la irresponsabilidad no tiene que ver con la pobreza, la irresponsabilidad está en todo ámbito. Ricos, pobres, chicos, altos, izquierda, derecha, centro, para que nos vayamos entendiendo”.

Además, agregó que cuando ocurrió la desaparición de Tomás Bravo, “nosotros estuvimos informando, es más, para no caer en ningún error, nos hicimos asesorar por abogados”. De esta forma, agregó que “los únicos culpables son las personas que cuidan, no culpe ni a la derecha ni a la izquierda ni a Pinochet, no culpe a la dictadura, no culpe a la sociedad”.

“Indiscutiblemente, ninguna madre quiere que su hijo muera en esas condiciones, ninguna madre, pero las madres debemos tener cuidado. No puedo entender que un señor de edad (tío abuelo) deje a un niño de solo tres años de edad sentado en una piedra mientras él va a arrear vacas. De quién es la culpa, ¿Del niño o del abuelo que lo dejó sentado?”, se cuestinó.

Para finalizar su comentario, Maldonado reconoció que “debe ser muy terrible levantarse en la mañana o acostarse en la noche, pensando y diciendo ‘yo pude evitar esto’. No quisiera estar en tu lugar, chiquilla, por eso no culpes a nadie, no le eches la culpa a nadie. Solo analiza el sistema y todo lo que está ocurriendo ahí. Ojalá que algún día se sepa la verdad”.