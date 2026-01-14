Home Nacional "pdg deja en suspenso candidatura de pamela jiles a presidencia de..."

PDG deja en suspenso candidatura de Pamela Jiles a presidencia de la Cámara

Rodrigo Vattuone, presidente del Partido, remarcó que “nosotros no hemos puesto ningún nombre y en eso quiero ser claro. Las decisiones se van a adoptar en el minuto que sean”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
PDG deja en suspenso candidatura de Pamela Jiles a presidencia de la Cámara

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, dejó en suspenso la postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara de Diputados a contar de marzo, pese a que dicha opción fue impulsada públicamente por Franco Parisi.

Según consigna El Mercurio, Vattuone se refirió al tema tras reunirse con el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, con el fin de iniciar las negociaciones con la derecha para un acuerdo político administrativo.

Al culminar la reunión, Vattuone expresó que “nosotros no hemos puesto ningún nombre y en eso quiero ser claro. Las decisiones se van a adoptar en el minuto que sean, en este momento estamos viendo el acuerdo administrativo”.

En ese sentido anunció que “con la bancada, con los 14 diputados, el jueves tenemos un segundo encuentro en el Congreso, presencial, estamos en un programa estratégico que está cumpliendo el partido”.

Al insistir por la candidatura de Jiles a la testera de la Cámara, tal como lo anticipó Parisi, el presidente de la colectividad aclaró tajante, “pregúntele a él” y “el partido lo dirijo yo y las decisiones estratégicas se adoptan en la medida que se produzcan las conversaciones y acuerdos”.

La incertidumbre en torno a la opción de la diputada del distrito 12 de llegar a la testera surge después de los dichos de Jiles que incomodaron en parte de la oposición que pasará a ser oficialismo, como cuando afirmó que le haría “la vida imposible” al próximo Presidente José Antonio Kast.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Jordi Castell revela quién fue el animador que pagó la...

El fotógrafo profundizó en su reflexión al cuestionar quién financió las rehabilitaciones del periodista, afirmando: “Por ejemplo, ¿quién pagó las rehabilitaciones del periodista? Porque hubo tanta gente como las compañeras de universidad que de manera silenciosa pagaron”.

Leer mas
Nacional
Presidente anuncia que no aplicarán suspensión de PGU ...

En conversación con Radio Futuro, el Mandatario señaló que existe “un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora”.

Leer mas
Nacional
Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente ...

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, los adultos mayores afectados se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación evalúa iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y una eventual vulneración de datos personales, el énfasis actual está puesto en la restitución urgente de los montos suspendidos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/