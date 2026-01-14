PDG deja en suspenso candidatura de Pamela Jiles a presidencia de la Cámara

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, dejó en suspenso la postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara de Diputados a contar de marzo, pese a que dicha opción fue impulsada públicamente por Franco Parisi.

Según consigna El Mercurio, Vattuone se refirió al tema tras reunirse con el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, con el fin de iniciar las negociaciones con la derecha para un acuerdo político administrativo.

Al culminar la reunión, Vattuone expresó que “nosotros no hemos puesto ningún nombre y en eso quiero ser claro. Las decisiones se van a adoptar en el minuto que sean, en este momento estamos viendo el acuerdo administrativo”.

En ese sentido anunció que “con la bancada, con los 14 diputados, el jueves tenemos un segundo encuentro en el Congreso, presencial, estamos en un programa estratégico que está cumpliendo el partido”.

Al insistir por la candidatura de Jiles a la testera de la Cámara, tal como lo anticipó Parisi, el presidente de la colectividad aclaró tajante, “pregúntele a él” y “el partido lo dirijo yo y las decisiones estratégicas se adoptan en la medida que se produzcan las conversaciones y acuerdos”.

La incertidumbre en torno a la opción de la diputada del distrito 12 de llegar a la testera surge después de los dichos de Jiles que incomodaron en parte de la oposición que pasará a ser oficialismo, como cuando afirmó que le haría “la vida imposible” al próximo Presidente José Antonio Kast.