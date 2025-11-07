PDI investiga robo que sufrió meteorólogo Jaime Leyton en su casa de Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de la investigación por el robo que afectó al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su domicilio de Puente Alto. El profesional se encontraba en el canal al momento de los hechos y su familia no estaba en la vivienda.



El inspector Eduardo Isla, de la Brigada Investigadora de Rodos (Biro), indicó que el delito “fue perpetrado por alrededor de seis sujetos quienes forzando vías de acceso principal del inmueble hacen ingreso, sustrayendo diversas especies. Las víctimas, quienes se encontraban en sus trabajos, fueron alertados por vecinos del sector”.

El robo fue avaluado en cinco millones de pesos.



“Estaba la casa sola, mi hijo andaba en el auto”

Jaime Leyton relató que “estaba la casa sola, mi hijo andaba en el auto y yo andaba con mi señora en el canal. Estábamos por venirnos, y hacía rato que nos habían informado por los chats de la gente del barrio que había una camioneta que se paseaba, que asaltaba personas, aprovechando la oportunidad”.



Añadió que los delincuentes “vieron que no estaban los autos, llamaron, porque tenemos las grabaciones, y después de eso procedieron a forzar el portón, forzaron la puerta de la casa y ahí nos avisó la vecina que había ruido poco habitual”.



“Hicimos los contactos con Carabineros, llegaron rápidamente, y ya el resto es historia. Estaba toda la casa revuelta, y por supuesto trajinaron todo donde uno suele guardar las cosas de valor, relojes, celulares, etcétera, los cajones de los dormitorios”, agregó.



Acerca de la especies sustraídas, indicó que “mi señora tiene unas pulseritas, unos anillos, ese tipo de cosas que son comercializadas rápidamente, imagino yo, y algunas cosas menores, unas colecciones, afortunadamente no se llevaron el computador, pero sí un televisor, un smarTV”.



“Entraron muy rápido, no fueron más de 5 minutos porque además eran 5 personas y se distribuyen en la casa, lo primero que encuentran de valor ‘estamos listos’ y se van”, concluyó.