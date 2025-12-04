Peatón fue baleado en la cabeza tras discusión con repartidor en Recoleta

Un grave episodio de violencia ocurrió durante la madrugada de este jueves en la comuna de Recoleta, específicamente en la intersección de Bombero Núñez con Dominica, donde un hombre fue baleado en plena vía pública.

La víctima, de nacionalidad haitiana, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital San José, en Independencia, donde permanece en riesgo vital.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el atacante efectuó cinco disparos antes de escapar del lugar.

El agresor fue identificado como un repartidor de delivery que se desplazaba en un scooter eléctrico y llevaba una de las mochilas características de las aplicaciones de reparto.

“Una persona de nacionalidad haitiana, mientras transitaba por calle Bombero Núñez hacia el norte, fue abordada por una persona que andaba en un scooter con una mochila de Rappi, quien le efectúa cinco disparos y posteriormente se da la fuga por calle Dominica al norte. La persona, la víctima, se encontraba sola, iba caminando. Por lo que pudimos verificar mediante cámara de videovigilancia, habían tenido alguna discusión previa”, señaló el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por personas que se encontraban en el sector y trasladada al recinto asistencial. Actualmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja para esclarecer la dinámica del hecho.