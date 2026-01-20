Pedro, Juan y Diego y heladería que usó marca Savory se irán a quiebra

Unifood, la empresa controladora de los restaurantes Pedro, Juan y Diego y que además operó heladerías bajo la marca Savory, perteneciente a Nestlé, resolvió iniciar el proceso de liquidación tanto de los locales PJ&D como de las heladerías.

Desde la segunda mitad de 2023, la compañía gastronómica intentó sostener su operación tras el impacto económico del estallido social y la pandemia, impulsando procesos de reorganización de sus principales negocios, incluidos Pedro, Juan y Diego, Savory y Pollo Stop.

Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir cuestionamientos por parte de los acreedores, Nestlé puso término anticipado al contrato que permitía el uso de la marca Savory y, finalmente, Unifood confirmó a Diario Financiero que “nos vimos obligados a iniciar el proceso de liquidación forzosa” de Ice Cream SpA (heladerías), Cuatro SpA (Pedro, Juan y Diego) y Uniservice SpA.

Pedro, Juan y Diego a quiebra

La firma manifestó su pesar por la decisión, señalando que fue adoptada luego de que “las circunstancias externas a nuestra voluntad impideran la continuidad operacional de dichas compañías y frustraran los procesos de venta que se encontraban en curso”. Según DF, ambos negocios emplean a poco más de mil personas.

Tal como se indicó previamente, Unifood sostuvo en sus distintas solicitudes de reorganización presentadas en 2023 que las manifestaciones de fines de 2019 y la pandemia afectaron gravemente su capacidad operativa y el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Durante el avance de estos procesos, surgieron acusaciones de incumplimientos de pago por parte de algunos acreedores, llegando incluso a presentarse solicitudes de liquidación. En ese contexto, Unifood optó por vender Pollo Stop y Pedro Juan & Diego como una vía para sostener las operaciones.

A ello se sumó la decisión de Nestlé de poner término anticipado al contrato con el holding en diciembre pasado, acusando también diversos incumplimientos. Posteriormente, se conoció un preacuerdo en el que la marca de donas Dunkin asumiría la operación de Savory.

Frente a este escenario, Unifood solicitó a la justicia que la multinacional respetara el acuerdo y le permitiera seguir utilizando la marca de helados, petición que fue rechazada, según recordó DF.

Actualmente, la compañía confirmó al citado medio que en los próximos días se dará a conocer al liquidador designado, mientras que respecto de Pollo Stop existirían interesados en su compra y se estarían realizando gestiones para concretar una eventual operación. “Lamentamos profundamente este desenlace”, concluyeron.