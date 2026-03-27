Pérez Mackenna encabezó su primera reunión con excancilleres

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó la mañana de este viernes su primera reunión del Consejo de Excancilleres. Con ellos analizó los principales desafíos de la política exterior de Chile en el actual contexto internacional.

“Tuvimos una primera reunión muy positiva, un diálogo republicano sobre los temas de interés para Chile en el escenario global presente. Valoro la disposición de los excancilleres para compartir su experiencia y conocimiento en materia de política exterior”, destacó el ministro.

En el consejo participaron los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Antonia Urrejola y Alberto van Klaveren.