Persecución termina con dos carabineros heridos por disparos en la población La Legua

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos luego de ser atacados a disparos durante una persecución policial registrada en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

El hecho ocurrió pasadas las 2:00 de la madrugada de este martes. En el operativo participó también la patrulla aéreo-policial.

El procedimiento se inició mientras Carabineros realizaba patrullajes preventivos y detectó a una banda que exhibía armas de fuego desde el interior de un vehículo. Al intentar fiscalizar a los ocupantes, estos se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

Durante el seguimiento, los delincuentes dispararon contra una patrulla policial, provocando que dos carabineros resultaran con lesiones de carácter leve. Uno de ellos sufrió una contusión en el hombro.

El segundo funcionario presentó diversos cortes en el rostro, producto de esquirlas de vidrio tras el ataque armado contra el vehículo policial.

Hasta el lugar concurrió personal de Control de Orden Público, con el objetivo de dar con los responsables de los disparos. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible ubicarlos.

Los funcionarios heridos fueron trasladados al hospital institucional, donde permanecen en observación debido a las lesiones sufridas durante el procedimiento.

De momento, la institución policial no se ha referido oficialmente a este operativo.