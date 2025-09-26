Pescadores artesanales se sumergen en la ciencia al capacitarse en monitoreo de la biodiversidad en el mar

Con un mar despejado, días soleados y gran motivación, integrantes de las agrupaciones de pescadores artesanales y otros trabajadores de las caletas de Ventanas, Maitencillo y Zapallar participaron en un curso de monitoreo biológico en el mar, una iniciativa clave para promover las Zonas Voluntarias de Protección, también conocidas como Refugios Marinos.

El curso, que combinó formación teórica virtual con prácticas presenciales en tierra y bajo el agua, tuvo como objetivo fortalecer capacidades técnicas en las propias organizaciones de la pesca artesanal, permitiéndoles desarrollar las competencias necesarias para ejecutar monitoreos de la biodiversidad en sus Zonas Voluntarias de Protección.

“Es importante levantar estos datos porque la mar es tan dinámica y tiene tantos cambios que la idea es hacernos una imagen de lo que pasa en ese sector. El monitoreo nos ayuda a ver las condiciones de nuestra Área de Manejo, que es como un predio, como un campo, por lo que, si podemos monitorearlo, mejor todavía, porque así vamos a poder conocer la salud del ecosistema”, dijo Miguel Herrera, dirigente del Sindicato de Pescadores de Maitencillo.

La capacitación en Monitoreo Biológico Submareal (zona que siempre está bajo el agua, incluso con marea baja), a cargo de la Escuela de Buceo Valposub, fue impulsada por la Fundación Capital Azul.

También pescadores de Chepu (Isla Grande de Chiloé) y Huiro (costa de Valdivia) participaron en este curso que contó con apoyo del proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad, una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante tres intensos días de trabajo en terreno, los participantes construyeron “transectas” (cuerdas de 100 metros de largo con estaciones de muestreo cada 10 metros), aprendieron protocolos de monitoreo de peces, algas y macroinvertebrados, y realizaron inmersiones en los Refugios Marinos de Ventanas y Maitencillo.

Con las transectas submarinas, que permiten estandarizar el muestreo, los equipos recolectaron datos sobre algas y fauna para aprender a evaluar a lo largo del tiempo los cambios ecológicos relacionados con la protección del ecosistema marino.

“Estamos convencidos que complementar la experiencia y el conocimiento ecológico local con herramientas científicas y prácticas es esencial para lograr la conservación efectiva y sostenible del mar chileno. Este curso permite formar buzos científicos comunitarios y fortalecer las capacidades de los sindicatos de pescadores para recolectar datos relevantes de estas zonas de conservación”, indicó Amerindia Jaramillo, coordinadora del Proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad.

La jornada de cierre incluyó un análisis de los datos levantados por los participantes, además de una ceremonia de entrega de diplomas.

Con esta capacitación “se generan oportunidades para que las Zonas Voluntarias de Protección sean potencialmente elegibles como iniciativas que, a partir de la información levantada en los monitoreos, puedan acceder a instrumentos que reconozcan y compensen los esfuerzos por conservar la biodiversidad”, señaló Rodrigo Sánchez Grez, director ejecutivo de Fundación Capital Azul.

“Este curso fue muy entretenido y muy beneficioso en cuanto a conocimientos. Me ha servido bastante porque yo que trabajo en el mar, soy buzo mariscador, y la verdad es que muchas cosas las pasaba por alto; no sabía que de verdad es todo un ecosistema lleno de vida debajo del mar”, señaló Adán Fernández, del Sindicato de Pescadores de Ventanas.

Por su parte, el biólogo marino Lautaro Vergara, del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural de Chiloé, regresa a esa zona con la tarea de implementar un monitoreo de biodiversidad en el futuro Refugio Marino del Sindicato de Pescadores de Chepu.

“Me voy con el desafío de poder implementar un monitoreo como el que están haciendo acá, que ya tienen mucha experiencia, y poder traspasar estos conocimientos al Sindicato. Va a ser un gran desafío para mí, pero me voy contento y con mucho aprendizaje de todos, tanto del curso, de la experiencia en buceo, así como también de los pescadores”, dijo el profesional.

Este curso representa también un ejemplo de colaboración entre academia, el conocimiento ecológico local, las comunidades y organizaciones en pro de un futuro más sostenible en las profundidades del mar.