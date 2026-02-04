Home Internacional "petro califica de “positiva” y “optimista”..."

El presidente de EEUU señaló que si bien ambos no se llevan bien, tuvieron una reunión “muy buena” en la Casa Blanca. “No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, expresó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Petro califica de “positiva” y “optimista” reunión con Trump en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que mantuvo una reunión “muy positiva” y de tono “optimista” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien habló sobre las sanciones y sobre los métodos para combatir el narcotráfico en la frontera con Venezuela.

“¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. (Hay) líneas diferentes, indudablemente de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles, entre todos, nos agarramos (a las que) nos juntan, no que nos separan”, dijo Petro en declaraciones a la prensa.

Añadió que Bogotá y Washington pueden ser “muy diferentes” a nivel histórico y civilizatorio, si bien lo que junta a ambas naciones es “la libertad”, mientras que afirmó que Estados Unidos, Colombia y Venezuela han perdido relaciones económicas a lo largo de los años debido a “problemas políticos”.

“La primera línea del narcotráfico (…) vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de Estados Unidos”, defendió, aludiendo a que Colombia no es el origen del narcotráfico y agregó que hay que llevar a cabo un “trabajo de Inteligencia coordinado” para perseguir a estas redes.

Por su parte, Trump señaló que si bien ambos no se llevan bien, tuvieron una reunión “muy buena” en la Casa Blanca. “No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, expresó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

El presidente colombiano, acompañado de una delegación de alto nivel, recorrió en el marco de su visita el pasillo de la Casa Blanca en el que hay colgados retratos de los expresidentes estadounidenses, si bien el encuentro posterior ha sido a puerta cerrada y no ha habido declaraciones conjuntas a la prensa.

Ambos líderes han tenido roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a “cuidarse el trasero” tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.


Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
6
