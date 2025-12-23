Petro declara emergencia económica y social para cobrar impuestos por decreto

El gobierno de Colombia declaró este lunes la “emergencia económica y social” por un período de 30 días, después de que el Congreso del país no haya aprobado a principios de diciembre la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para el completar el presupuesto de 2026.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó un decreto que afecta a todo el territorio nacional y le permitirá aprobar nuevos impuestos, alegando la “incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”.



El mandatario argumentó que esto ha dado lugar a una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave” después de que la Asamblea Legislativa rechazase el pasado 9 de diciembre la reforma que le permitiría recaudar 12.000 millones de pesos (unos 2.700 millones de euros) “para la vigencia fiscal del años 2025”.



El anuncio de Petro llega mientras se espera que decrete nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir una tasa al patrimonio para las personas jurídicas, un aumento del IVA y de los impuestos al consumo, además de nuevos gravámenes a las bebidas alcohólicas, al tabaco, algunos alimentos ultraprocesados y a la extracción de combustibles fósiles, según recogen Caracol Radio y el diario El Espectador.