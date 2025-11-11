Pilotos de Latam anuncian huelga a partir de esta medianoche

Las negociaciones entre Latam Airlines y el Sindicato de Pilotos (SPL) no llegaron a buen puerto.

El 97% de los pilotos en negociación rechazaron el 3 de noviembre pasado la oferta de Latam, y comenzó a mediar entre ambas partes la Dirección del Trabajo (DT).

Sin embargo, a pesar que el proceso se podría extender hasta el 18 de noviembre, el empleador decidió terminar el proceso de forma anticipada -según acusa el SPL-, por lo que el gremio de pilotos iniciará la huelga por adelantado, consignó Radio Biobío.

El SPL agrupa a un total de 464 pilotos, más de la mitad de los profesionales que operan vuelos de la línea aérea en el país.

La aerolínea ya se adelantó en los últimos días a un escenario de paralización. Para ello, anunció a algunos de sus clientes que realizarán ajustes y algunas cancelaciones de vuelos del miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

Comenzará a partir de la medianoche de este martes

Desde el sindicato señalaron mediante un comunicado que la gerencia de Latam se negó a extender la mediación con la DT, por lo que recordó las declaraciones del gremio hechas el 16 de octubre pasado, de que la empresa está “empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga” que comenzará a partir de la medianoche de este martes.

“Somos un sindicato de profesionales, despolitizado, de personas que llevamos años en la compañía, algunos hijos y nietos de pilotos de la empresa, cuando era LAN Chile y no la multinacional que es ahora, y nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía, tal como lo dijimos el 16 de octubre, nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas la empresa y la moderación de las demandas laborales”, señaló el presidente del SPL, Mario Troncoso.

La organización reiteró que Latam ha experimentado una mejora sustancial de sus números en el último tiempo y tras pasar por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos entre 2020 y 2022.

Según cifras citadas por el sindicato, la empresa acumuló US$1.500 millones en ganancias a lo largo de 18 meses. En este sentido, revelaron que las demandas del SPL, en el contexto de la negociación reglada, “asciende a menos del 1% de esas utilidades”, recogió Biobío.

“En paralelo, el aporte extraordinario de los pilotos a la firma asciende a US$70 millones, a través de la reducción de sus remuneraciones por un período que se extiende por ya cinco años”, añade el comunicado.