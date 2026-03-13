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Plan Escudo Fronterizo: Gobierno confirma que “muy pronto” podrán verse las barreras

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, sostuvo que “hay una serie de estructuras que se están terminando, pueden ser muros, pueden ser zanjas”

Patricia Schüller Gamboa
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Plan Escudo Fronterizo: Gobierno confirma que “muy pronto” podrán verse las barreras

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que “muy pronto” podrán verse las barreras físicas del Plan Escudo Fronterizo en la Macrozona Norte.

“Dentro del plan para controlar la migración irregular que se dio a conocer hace varios meses, se considera que en la zona norte se va a generar un despliegue militar”, indicó.

Añadió que “se va a generar infraestructura de barreras, como ayer el Presidente destacó, la zanja y otro tipo de de estructuras”.

También confirmó que se usará tecnología como drones “para mejorar la información que recibimos y bloquear la entrada irregular de los distintos pasos que existen, que están que están alterando el tráfico en esa zona”.

“Hay una serie de estructuras que se están terminando”

Consultada por si esas estructuras incluyen muros, Sedini precisó que “hay una serie de estructuras que se están terminando, pueden ser muros, pueden ser zanjas” y que se podrán ver “prontamente, muy pronto”.

En tanto, desde Arica, el delegado presidencial Cristián Sayes informó que “tenemos aproximadamente 300 efectivos militares” para los trabajos del plan en la región.

Añadió que “va a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares que son del equipo de trabajo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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