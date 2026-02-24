Home Nacional "poduje por monumento de general baquedano: “el alcalde tien..."

Poduje por monumento de General Baquedano: “El alcalde tiene una idea de traerlo de vuelta con Boric”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió al regreso del monumento del General Baquedano a la Plaza Italia y abordó la postura del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, al respecto.

En conversación con Tele13 Radio, Poduje afirmó que “Baquedano es un monumento histórico y tiene que devolverse cuando esté listo, y entendemos que todavía no está listo. De hecho, uno visita el plinto y al plinto le faltan obras de adaptación, está todavía vandalizado. No está todavía el Soldado Desconocido ahí, que lo sacaron acuérdese. Fue muy traumático lo que ocurrió ahí”.

En ese sentido, sostuvo que “el monumento tiene que volver cuando esté listo y eso es lo que esperamos que sea, y que no se apure por razones políticas, ni que se retrase por razones políticas”.

Respecto a la postura del alcalde Bellolio, el futuro secretario de Estado dijo que “tiene una idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric” y manifestó que “para él pareciera ser muy importante ese tema”.

“Es muy importante que el alcalde haya levantado ese tema, yo lo levanté también no siendo ministro y concuerdo con él que el plinto vacío es una señal de renuncia del Estado”, complementó.

Recalcó que el monumento va “a volver, pero tiene que volver cuando esté listo la estructura porque o si no puede quedar endeble o a medias, y eso no corresponde”.

