Poduje por rol de Vallejo en megaincendio: “Se fue a sacar fotos y no volvió”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, criticó a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por su rol de “enlace” para enfrentar la emergencia por el megaincendio en la Región de Valparaíso en 2024.



En entrevista con CNN Chile Radio, Poduje afirmó que “hemos tenido una ministra de enlace que se fue a sacar fotos, después se fue”.



Consultado sobre si refería a Vallejo, Poduje recalcó que “la ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió“.



“Luego tuvimos a la ministra Javiera Toro, que es una persona bien intencionada, inteligente, pero que no sabe nada de reconstrucción”, añadió.



También expresó que “luego pusieron un gerente de reconstrucción, un señor Coronado, que tenía muy buena voluntad pero era a honorarios, no podía firmar. Luego volvió el ministro Montes”.



Posteriormente, Poduje también abordó los dichos de Vallejo sobre buscar puntos políticos en los reproches que ha realizado recientemente Contraloría respecto a la reconstrucción en Viña del Mar.

“Yo le diría a la ministra Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega”



En esa línea, Poduje sostuvo que “yo le diría a la ministra Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega. Lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya”.



“¿A qué fue la ministra Vallejo, ministra de enlace? Yo le diría que eso es política. Lo que ella hizo es política, y de la más pequeña. Porque engañó a las familias que estaban allá”, aseveró.



“Entonces, antes de criticar, usted debiera hacer un mea culpa por haberse ido a comprometer con familias que estaban con estrés post traumático que confiaron en usted y después les dijeron que no iba a ir más”, sentenció.