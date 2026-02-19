Por el olfato del perro “Ram Kopec”: sorprenden a pasajera con más de 3 kilos de cocaína en bus camino a Santiago

Home Nacional "por el olfato del perro “ram kopec”: sorprenden a pas..."

Eduardo Córdova
Un procedimiento policial en la Ruta 5 Norte terminó con una mujer detenida, luego de que el perro antidrogas “Ram Kopec” detectara cocaína al interior de un bus interprovincial proveniente de la Región de Valparaíso.

Durante la inspección, el can especializado en detección de drogas, “Ram Kopec”, recorrió el interior del vehículo. En ese contexto, marcó de manera insistente una mochila ubicada en el asiento 35, la que en ese momento no tenía un propietario visible.

Tras revisar el equipaje, Carabineros halló tres paquetes tipo “ladrillo”. Estaban envueltos en una sustancia similar a cera.

Al someterlos a la prueba de campo, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. La droga incautada alcanzó un peso total de 3 kilos 85 gramos.

Más adelante, en el mismo bus, los funcionarios observaron la actitud nerviosa de una pasajera. Al ser consultada de manera preliminar, admitió que la mochila era de su propiedad.

Detención e incautación de especies

La mujer fue detenida por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Además del estupefaciente, se le incautaron 389 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público, que instruirá las diligencias correspondientes para continuar con la investigación.

Source Texto: La Nación / Foto: Carabineros
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

