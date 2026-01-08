Precordillera de Santiago: ¿Cómo llegar al Santuario de la Naturaleza Yerba Loca?

El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados cerca de Santiago, ideal para quienes buscan naturaleza, trekking y paisajes cordilleranos sin alejarse demasiado de la ciudad.

Ubicado en la comuna de Lo Barnechea, este santuario protege un extenso valle precordillerano, con ríos, glaciares, fauna nativa y rutas de senderismo aptas para distintos niveles.

Dónde se ubica el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, uno de los lugares turísticos en Chile cercanos a la capital

El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se encuentra en la precordillera de Santiago, dentro de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. Forma parte de la cuenca alta del río Mapocho y limita con áreas de alta montaña de la cordillera de los Andes.

Su acceso principal es por el Camino a Farellones, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles para escapadas de un día desde Santiago.

Cómo llegar al Santuario de la Naturaleza Yerba Loca desde Santiago

Desde el centro de Santiago, el trayecto es completamente por vía terrestre y toma entre 1 y 1 hora y media, dependiendo del tráfico.

Tomar Av. Las Condes o Av. Kennedy en dirección oriente. Continuar hacia Lo Barnechea y seguir por el Camino a Farellones. A la altura del kilómetro 13 del Camino a Farellones, se encuentra el acceso al santuario, debidamente señalizado.

El camino está pavimentado hasta el ingreso y es apto para vehículos particulares durante todo el año, salvo en condiciones climáticas extremas.

Acceso en transporte público a uno de los lugares turísticos en Chile más cercanos a Santiago

Para quienes no cuentan con vehículo, también es posible llegar combinando transporte público y caminata:

Desde estaciones de Metro como Los Dominicos , tomar buses o colectivos hacia Farellones .

, tomar buses o colectivos hacia . Solicitar bajar en el sector de Yerba Loca o Puente El Arrayán , según el recorrido.

o , según el recorrido. Desde el punto de bajada, se debe caminar entre 20 y 30 minutos hasta el acceso principal.

Esta alternativa es común entre excursionistas y convierte al santuario en uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles sin auto.

Qué se puede hacer en el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, uno de los lugares turísticos en Chile para el trekking

El santuario ofrece diversas actividades al aire libre, entre ellas:

Senderismo por rutas señalizadas, como el sendero al Refugio Alemán

por rutas señalizadas, como el sendero al Observación de flora y fauna andina , como guanacos, zorros y aves rapaces

, como guanacos, zorros y aves rapaces Picnic en zonas habilitadas

Trekking de mayor dificultad hacia sectores de alta montaña, como el Cerro La Paloma (solo para montañistas experimentados)

Gracias a esta variedad, Yerba Loca se posiciona como uno de los lugares turísticos en Chile más completos para actividades de naturaleza cerca de la ciudad.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile de montaña

Antes de visitar el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, se recomienda:

Revisar los horarios de ingreso y condiciones climáticas

y condiciones climáticas Llevar agua, protector solar y ropa adecuada para cambios bruscos de temperatura

para cambios bruscos de temperatura Respetar senderos y normativas del área protegida

Evitar ingresar con mascotas., ya que pueden afectar la fauna nativa

Estas medidas ayudan a preservar este entorno, considerado uno de los lugares turísticos en Chile más importantes de la precordillera central.