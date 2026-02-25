Home Nacional "presentan retrato oficial del presidente electo josé antonio kast..."

Presentan retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

Desde la OPE explicaron que "este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. 'Puro Chile es tu cielo azulado'".

La Oficina del Presidente Electo OPE) presentó el retrato oficial del futuro mandatario, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo.

A través de un comunicado, desde la OPE explicaron que “este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. ‘Puro Chile es tu cielo azulado'”.

“El verso del Himno Nacional no describe únicamente un paisaje. Habla de claridad. Habla de esperanza. Habla de un país que se eleva después de la adversidad. El cielo es el manto que cubre Chile y refuerza la idea de unidad nacional y destino compartido”, añadieron.

Además, detallaron que en la composición central, Kast “camina hacia adelante, dejando atrás la tormenta, símbolo del período de crisis, desorden e incertidumbre que el país ha vivido. Ese gesto es deliberado. El paso adelante representa decisión. Representa avance. Representa movimiento frente a la adversidad. Es un Presidente que conduce hacia el futuro”.

La OPE señaló que el rostro del futuro presidente “proyecta esperanza, entusiasmo y convicción ante lo que viene. En conclusión, la composición responde a esa intención: Salir del lugar donde estamos. Negarse a quedar inmóvil frente a las dificultades y catástrofes. Enfrentar los problemas para superarlos. Optar por el futuro en vez de resignarse al estancamiento. Es el retrato del presidente que avanza, y de un país que deja atrás la tormenta y da un paso hacia adelante”.


Banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro


En cuanto a los otros elementos que aparecen en la fotografía indicaron que “la banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas. La banda presidencial ha tenido distintas configuraciones a lo largo de la historia, pero el Escudo Nacional —establecido en el siglo XIX— ha sido siempre el símbolo del Estado soberano, utilizado por presidentes de diversas corrientes políticas como representación de la Nación y no de un gobierno”.

“El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del Presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado”, mencionaron.

Texto: Aton/Foto: Cedida OPE
