Presidenta de México afirma que no hay “ningún riesgo” para el Mundial luego de ola de violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no existe “ningún riesgo” para los visitantes que lleguen a Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026. La ciudad ha sido foco reciente de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Todas las garantías, ningún riesgo”, sostuvo la mandataria durante su conferencia diaria. Esto ocurre luego de los bloqueos carreteros y ataques armados registrados entre domingo y lunes, tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

México albergará el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio en la capital, además de encuentros en Guadalajara y Monterrey. El país será una de las sedes principales del torneo.

Sheinbaum manifestó su expectativa de que durante este martes se normalice la actividad, especialmente en el estado de Jalisco. Según indicó, hay mayor presencia de militares que trabajan “todos los días por la seguridad y la paz”.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos con integrantes del CJNG, tras la muerte de su líder.

La presidenta subrayó que los hechos violentos del lunes fueron “bastante menos” que los del domingo, jornada en que fue abatido “El Mencho”. Añadió: “Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”.

Contexto de seguridad tras la muerte de “El Mencho”

Sheinbaum descartó cambios en la estrategia de seguridad del Gobierno, señalando que se mantiene basada en “atención a las causas y cero impunidad”. Insistió en que no hay acciones fuera del marco legal.

La Fiscalía General de la República confirmó la identidad de “El Mencho” entre los fallecidos, tras realizar peritajes forenses al cuerpo.

El líder criminal, de 59 años, era uno de los más buscados por México y Estados Unidos, con recompensas millonarias por información que permitiera su captura. Washington lo acusaba de liderar un “reinado de terror” vinculado al tráfico de fentanilo.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia territorial y fortaleció rutas de narcotráfico, especialmente hacia Estados Unidos, consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas.