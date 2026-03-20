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Presidenta del PS: “Es bien curioso que se le haya pedido la renuncia” al superintendente de Educación Superior

La senadora Paulina Vodanovic dijo, en T13 Radio, que “es bien curioso que se le haya pedido la renuncia, había iniciado la investigación y las acciones en contra de una universidad (USS) que es de reconocido pedido político de derecha y donde el caso más emblemático es el de Marcela Cubillos con esa remuneración de 17 millones de pesos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta del PS: “Es bien curioso que se le haya pedido la renuncia” al superintendente de Educación Superior

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la desvinculación del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.

La salida de Salazar coincide con la investigación en curso a la Universidad San Sebastián (USS) por presuntos pagos irregulares a figuras políticas vinculadas a la derecha. El ahora exsuperintendente se encontraba en medio de un proceso que podía derivar en sanciones relevantes contra la casa de estudios.

La senadora por el Maule, en T13 Radio, dijo que “es bien curioso que se le haya pedido la renuncia, había iniciado la investigación y las acciones en contra de una universidad que es de reconocido pedido político de derecha y donde el caso más emblemático es el de Marcela Cubillos con esa remuneración de 17 millones de pesos”.

“Siempre es una decisión política”

Requerida si observa una motivación política en la salida, Vodanovic apuntó que “siempre es una decisión política, porque son cargos que son de confianza y así como se le ha pedido la renuncia a mucha gente, llama también la atención también aquí”.

Sobre una presunta protección del gobierno a la universidad, advirtió que “no me gusta a mí andar poniendo motivaciones, pero sí es algo que se ha leído en varios medios donde se hace una análisis en ese sentido, porque precisamente, cuando hay un proceso de investigación deberíamos esperar también que tuviera una correspondiente sanción”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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