Presidenta del Senado advierte desorden en oficialismo y pide ordenar su comunicación

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), realizó este viernes un balance de la semana legislativa. Esta estuvo marcada por la aprobación de la llamada ley de “emergencia energética” y por la polémica generada tras las declaraciones del Ejecutivo sobre un supuesto “Estado en quiebra”.



En entrevista con Radio Infinita, la senadora reconoció que el Gobierno enfrentó serios problemas de comunicación. Y subrayó que la experiencia política es “vital” para evitar errores de este tipo. “Las palabras instalan realidad, cuando lo dicen las máximas autoridades, por supuesto que producen efecto”, advirtió.

“En las formas tenemos que estar de acuerdo”

Núñez insistió en que las formas son determinantes en el debate parlamentario: “En las formas tenemos que estar de acuerdo y en las formas son vitales. Para que no solamente frente a esta contingencia este proyecto que, sin duda, levantó distintas opiniones y muchas pasiones”.



A su juicio, el Senado debe ser capaz de alcanzar consensos y avanzar en la ejecución de un programa de Gobierno “apoyado por el 58% de los chilenos”.



Respecto a la controversia por el concepto de “quiebra”, la parlamentaria recalcó que la falta de manejo comunicacional afectó directamente la discusión legislativa.



“Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo”, señaló.

“Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad”

Agregó que la corrección debe ser rápida: “Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad. De lo contrario se siguen maximizando y eso sí que va a terminar siendo un problema para una agenda y un programa, insisto, apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos”.



La senadora también se refirió a la propuesta de diputados de Renovación Nacional para mitigar el alza de los combustibles mediante un mecanismo similar al IFE.



En ese punto, llamó a la responsabilidad fiscal: “Todos sabemos el nivel de endeudamiento que tiene el país. Lo que pido es ordenarnos, entender que más allá de que estemos con un gobierno nuestro, y por lo tanto (se necesita) un mínimo de colaboración, también de entender que el país no está en una situación para poder hacerse cargo de una medida de envergadura”.