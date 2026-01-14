Presidente anuncia que no aplicarán suspensión de PGU a 13 mil beneficiarios que habrían incumplido requisito de residencia

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las denuncias por la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) notificara a cerca de 13 mil beneficiarios el cese del aporte, argumentando un eventual incumplimiento del requisito de residencia por haber permanecido fuera del país por más de tres meses.

Los afectados, no obstante, aseguran no haber salido de Chile.

En conversación con Radio Futuro, el Mandatario señaló que existe “un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora”.

En esa línea, explicó que “es básicamente que el 0,4% de pensionados, que son cerca de 13 mil, 16 mil, no habría recibido la PGU por error, porque la ley establece que quienes hayan pasado más de 180 días fuera de Chile durante determinado período de tiempo, porque la PGU pierden el derecho, y esos datos son de la PDI, y hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días”.

Finalmente, el Jefe de Estado anunció la decisión adoptada por el Gobierno frente a esta situación, indicando que “lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”.