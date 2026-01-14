Home Nacional "presidente anuncia que no aplicarán suspensión de pgu a 13 mil be..."

Presidente anuncia que no aplicarán suspensión de PGU a 13 mil beneficiarios que habrían incumplido requisito de residencia

En conversación con Radio Futuro, el Mandatario señaló que existe “un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Presidente anuncia que no aplicarán suspensión de PGU a 13 mil beneficiarios que habrían incumplido requisito de residencia

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las denuncias por la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) notificara a cerca de 13 mil beneficiarios el cese del aporte, argumentando un eventual incumplimiento del requisito de residencia por haber permanecido fuera del país por más de tres meses.

Los afectados, no obstante, aseguran no haber salido de Chile.

En conversación con Radio Futuro, el Mandatario señaló que existe “un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora”.

En esa línea, explicó que “es básicamente que el 0,4% de pensionados, que son cerca de 13 mil, 16 mil, no habría recibido la PGU por error, porque la ley establece que quienes hayan pasado más de 180 días fuera de Chile durante determinado período de tiempo, porque la PGU pierden el derecho, y esos datos son de la PDI, y hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días”.

Finalmente, el Jefe de Estado anunció la decisión adoptada por el Gobierno frente a esta situación, indicando que “lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”.

Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente habrían permanecido fuera del país por más de tres meses
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
PDG deja en suspenso candidatura de Pamela Jiles a pre...

Rodrigo Vattuone, presidente del Partido, remarcó que “nosotros no hemos puesto ningún nombre y en eso quiero ser claro. Las decisiones se van a adoptar en el minuto que sean”.

Leer mas
Nacional
Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente ...

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, los adultos mayores afectados se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación evalúa iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y una eventual vulneración de datos personales, el énfasis actual está puesto en la restitución urgente de los montos suspendidos.

Leer mas
Nacional
Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por el...

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por la desaparición de su madre), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del yerno Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los hijos están imputados por parricidio y el cuarto, por homicidio calificado.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/