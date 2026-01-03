Home Nacional "presidente boric condena ataque de eeuu a venezuela que terminó c..."

Presidente Boric condena ataque de EEUU a Venezuela que terminó con detención de Maduro

El Mandatario, en su cuenta de X, dijo que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric condenó este sábado el ataque de Estados Unidos a Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.


“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país“, señaló en su cuenta de X.

“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”, añadió el Mandatario.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

