Presidente Boric condena ataque de EEUU a Venezuela que terminó con detención de Maduro

El Presidente Gabriel Boric condenó este sábado el ataque de Estados Unidos a Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.



“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país“, señaló en su cuenta de X.



“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”, añadió el Mandatario.



“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, concluyó.