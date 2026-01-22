Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional por los fallecidos en incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves que decretó dos días de duelo nacional, en memoria de las víctimas fatales por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

A través de su cuenta de X, el Mandatario indicó que “en medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero”.

Lo anterior, “con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país”.

En la misma línea, expresó: “Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”.

Consignar que en el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), el número de viviendas destruidas por la emergencia aumentó a 878, con 242 en Ñuble, 633 en Biobío y 3 en La Araucanía.

Además, la cifra de damnificados asciende a 20.432 personas, de las cuales 625 permanecen en albergues.