Presidente Boric encabeza firma del nuevo CEOL del Salar de Maricunga

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, el segundo con la concentración más elevada de litio en el mundo después del Salar de Atacama.



La actualización de este contrato, inicialmente otorgado por el Estado a Codelco en 2018, se da en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Así, se incorpora una nueva visión de desarrollo productivo, con involucramiento del territorio y las comunidades.



El nuevo CEOL no sólo incluye aportes para la generación de conocimiento, tecnología e información, sino apoyos a proyectos de inversión entregados a personas jurídicas de derecho privado, un incentivo a la agregación de valor y aportes al Gobierno Regional de Atacama, municipalidades y comunidades indígenas.



La actualización de este contrato, que contó con la realización de una consulta indígena, contempla un Comité de Gobernanza, instancia para abordar las temáticas relativas a los derechos de las comunidades indígenas.



En la ceremonia, el Mandatario destacó que “hoy se están conjugando varias cosas que tienen que ver con cómo entendemos la minería, que es distinto a cómo se entendió la minería en el siglo XX. Porque, por un lado, estamos conscientes de que acá hay una riqueza importante que va a financiar hospitales, carreteras, mejoras en la educación, proyectos de innovación”.



“Y eso, al final del día, le hace muy bien a Chile y es riqueza que, además, la gente común y corriente va a ver en sus territorios, como lo que hemos hecho a propósito del cobre con la Ley del Royalty”, complementó.

“El litio, también el cobre, son minerales fundamentales para la transición energética”

Boric resaltó también la importancia del “cuidado y respeto del medio ambiente y las comunidades, que estas políticas se hagan con diálogo”, y que “el litio, también el cobre, son minerales fundamentales para la transición energética que obligatoriamente tiene que hacer el mundo, si está en juego nuestra propia existencia. No es una cuestión menor”.



“Es una minería que tiene un sentido muy profundo. Y estamos generando conocimiento y valor desde Chile, con su empresa estatal Codelco”, indicó.



Y manifestó que está “convencido de que nuestro país está preparado para volver a liderar la producción del litio a nivel mundial y, con ello, contribuir a la transición energética al igual que lo hacemos con el cobre, en diálogo con las comunidades, generando conocimiento, cuidando nuestro medio ambiente”.



La habilitación del Salar de Maricunga, una colaboración público-privada entre Codelco y Río Tinto, promoverá la inversión en minería y la competitividad de Chile en los mercados internacionales.



Durante la primera fase del proyecto, a partir de 2030, se estima que la producción será de 15.000 a 20.000 toneladas anuales de LCE (carbonato de litio equivalente) con técnica de evaporación. Desde 2033, en el marco de la segunda fase, se estima que la producción llegue a 55.000 toneladas de LCE con tecnologías de extracción directa, en línea con la Estrategia Nacional del Litio.

“Este CEOL nos permite consolidar un proyecto integrado de mayor escala en Maricunga”

La ministra de Minería, Aurora Williams, enfatizó que “con una mirada amplia que recoge los desafíos de la minería global para construir una industria responsable y vinculada a los territorios, en abril de 2023, el Presidente presentó al país la Estrategia Nacional de Litio”.



“Bajo estos estándares de sostenibilidad, el Estado de Chile actualizó el contrato otorgado a Codelco a su proyecto en Maricunga, posibilitando firmar esta mañana el segundo CEOL en el marco de la estrategia, con un compromiso claro de articular una alianza público-privada que hará posible aumentar de modo significativo la producción de litio”, cometó.



Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, profundizó que “este CEOL nos permite consolidar un proyecto integrado de mayor escala en Maricunga, con reglas modernas de gobernanza y una relación fluida con las comunidades. Avanzamos con sentido de urgencia y con estándares que resguardan el medioambiente y el desarrollo del territorio”.