Presidente Boric firma acuerdos para fortalecer inversiones y exportaciones con Corea del Sur

Una variada agenda de actividades ha cumplido el Presidente Boric en la República de Corea en lo que fue el primer día de su visita de trabajo al país asiático.



En esa línea, una de las actividades realizadas por el Mandatario fue la firma de dos Memorándums de Entendimiento entre ProChile, InvestChile y la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA).



Se trata de importantes acuerdos que permitirán fortalecer inversiones y exportaciones entre ambos países.



Estos memorándums, específicamente, tienen el objetivo de facilitar el intercambio de información estratégica y promover nuevas oportunidades de negocio e inversión sostenible entre ambas naciones, abriendo de esta forma caminos para más innovación, crecimiento y desarrollo compartido.



Otra de las actividades del día, en la que participó el Jefe de Estado junto al canciller Alberto van Klaveren, entre otras autoridades, fue el inicio del Seminario Empresarial Chile-Corea.



La instancia que reunió a representantes de ProChile, Invest Chile y KITA, la Asociación de Comercio Internacional de Corea, tuvo como objetivo fortalecer el relacionamiento comercial y económico entre ambas naciones.



El Mandatario, que estuvo acompañado además por el director de ProChile, Ignacio Fernández; la directora de InvestChile, Karla Flores y el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó la posición de Chile en relación al multilateralismo.



“Requerimos y buscamos alianzas con países como Corea, con quienes podemos intercambiar experiencias que aporten al desarrollo científico tecnológico de nuestro país y también, como decía antes, el intercambio cultural. Queremos que empresas coreanas que ustedes representan participen activamente en los nuevos motores de crecimiento de Chile, en el litro, en el hidrógeno verde, en la electromovilidad, en las energías renovables, en la economía digital”, señaló el mandatario.

Reunión con Ban Ki Moon



Otra de las importantes reuniones en la que participó Boric, fue la que sostuvo con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.



En el encuentro realizado en Seúl, también participó el canciller chileno, y en él se conversó sobre la experiencia de Ban Ki Moon como secretario general de la ONU y los desafíos globales actuales en materia de paz, multilateralismo y acción climática.



Asimismo, ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.