Presidente Boric inauguró Agua Potable Rural en San Pedro de Atacama

El Presidente Boric continuó este viernes con su gira por la Región de Antofagasta visitando la localidad de Toconao, San Pedro de Atacama, para inaugurar el Agua Potable Rural (APR) que cubrirá las necesidades de más de 1.600 habitantes del sector.



Este nuevo sistema subsanará un problema de abastecimiento y calidad de agua en la zona, que por más de una década no contó con suministro regular de agua potable.



El Mandatario estuvo en compañía de la ministra de Minería, Aurora Williams; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz; la delegada presidencial regional, Karen Behrens; el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; y autoridades ancestrales de la comunidad atacameña.

“Cuando el Estado se hace presente en terreno apretamos clavijas”



Boric sostuvo que “es una muestra de que cuando el Estado se hace presente en terreno apretamos clavijas, ajustamos algunos mecanismos, destrabamos conversaciones y nudos”.



El Presidente también destacó la colaboración público privada que permitió este proyecto, un trabajo conjunto entre instituciones gubernamentales, el Gobierno Regional de Antofagasta y Nova Andino Litio.



“La creación de la mesa de servicios que nació en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, hizo posible la confluencia de estos actores y la reposición de la antigua planta de agua potable que ya no cumplía con los estándares que corresponden a los tiempos que corren”, indicó.



El Mandatario resaltó que gracias al nuevo APR se abastecerá de suministro al Complejo Educacional Toconao. Esta inversión de más de 10 mil millones de pesos, que considera la reposición integral del colegio, asegurará condiciones de infraestructura adecuada para sus estudiantes, además de casi duplicar la capacidad de matrícula.



Previo a la ceremonia, en San Pedro de Atacama, Boric sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños en el marco de un proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades por la Estrategia Nacional del Litio, el que ha permitido avanzar en demandas históricas del pueblo lickanantay, restitución de tierras y proyectos de mejoramiento en áreas como la salud, infraestructura y agua.



El jueves 29, en tanto, el jefe de Estado visitó las comunas de Diego de Almagro y Copiapó en la Región de Atacama, para encabezar la firma de decretos que crea la Red de Salares Protegidos de Atacama e inaugurar el Museo Regional de Atacama.