Presidente Boric lamentó críticas de Kast

El Presidente Gabriel Boric consideró “lamentable” que el Mandatario electo, José Antonio Kast, volviera a criticar a su Gobierno.

El Mandatario se refirió este viernes a las declaraciones del Presidente electo en el encuentro de Icare en una entrevista con Radio Súbela, después de que tanto él como sus ministros salieran al paso de las críticas, incluso cuestionando a Kast por abandonar el tono “estadista”, recogió Radio Cooperativa.

Kast sostuvo que la derecha recibirá el país con una “situación fiscal muy difícil”, cuestionó que el Gobierno pretenda aprobar proyectos emblemáticos “a última hora”, y calificó como derechamente “malo” que la discusión del reajuste (“ley de amarre”) se realice en este marco.

Boric apuntó que estas críticas son lamentables “porque además lo hace muchas veces en base a mentiras”, recordando que “durante la campaña, Kast dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo”.

El Mandatario indicó que los equipos del Presidente electo “siempre hablan de ‘gobierno de emergencia’ cuando un economista de Clapes UC (Hermann González) dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones”.

Según recogió Cooperativa, Boric sostuvo que su Ejecutivo “es el que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el Gobierno que, en conjunto con el Banco Central, logró bajar la inflación, que (anteriormente) llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico“.

Añadió que “no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (Kast) retomó”.

En el marco de la entrevista se abordó también las diferencia de reacciones que tanto Boric como Kast tuvieron tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Mientras Boric se refería a una violación al derecho internacional, Kast señaló que la operación es una “gran noticia”.

Boric admitió sentirse “muy tranquilo con la posición que hemos tomado”, por cuanto “defender que el más fuerte puede interponer su arbitrio en función de intereses que evidentemente no son los del pueblo venezolano, es algo que desde mi perspectiva es ilegítimo y no se puede sostener”.

Añadió que “sería lamentable” que Kast tome otra postura a partir del 11 de marzo, “porque sería un cambio respecto a tradición que ha seguido Chile de profundo respeto al derecho internacional“.