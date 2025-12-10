Home Nacional "presidente boric llamará el domingo al candidato que gane la segu..."

Presidente Boric llamará el domingo al candidato que gane la segunda vuelta presidencial

El Mandatario invitará al ganador a una reunión el mismo lunes, a las 11:30 horas, en el Palacio de La Moneda, junto a sus asesores más cercanos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Boric llamará el domingo al candidato que gane la segunda vuelta presidencial

El Gobierno comenzó las coordinaciones para la noche del domingo 14 y la mañana del día posterior a la segunda vuelta presidencial. El ganador del balotaje será invitado al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

Según informó Radio Cooperativa, el jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán, tomó contacto con ambos comandos para coordinar los llamados que se realizarán el domingo.

En el caso del comando del candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, conversó con Martín Arrau, jefe de campaña, y del comando de la abanderada del pacto Unidad por Chile y DC, Jeannette Jara, habló con la “generalísima” Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

Una vez conocidos los resultados, el Presidente llamará al triunfador o triunfadora en una conversación pública, como es tradición hace un par de décadas; luego, va a llamar al perdedor en una conversación privada.

El Mandatario invitará a quien salga victorioso a una reunión el mismo lunes, a las 11:30 de la mañana en el Palacio de La Moneda, junto a sus asesores más cercanos.

Se indicó que se permitirá al presidente electo entregar una declaración los patios de La Moneda y luego Boric hará lo mismo junto a su comité político, consignó Cooperativa.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Codina: dichos sobre Machado confirman que Jara es “co...

El vocero de Kast, en conversación con Radio Agricultura, sostuvo que “es indignante lo que señaló Jeannette Jara con relación a María Corina Machado, que es una mujer con una profunda convicción democrática, una mujer que ha sido perseguida por la dictadura de Maduro”.

Leer mas
Nacional
Fundación Luksic entregará más de $1.200 millones a 50...

En octubre se cerró la convocatoria del programa Impulso Chileno, al cual postularon cerca de 23 mil emprendedores y ya se anunciaron los 500 ganadores que, dependiendo de su proyectos, recibirán hasta $5 millones de pesos para invertir en maquinaria y productos.

Leer mas
DATO ÚTIL
Bono de Protección: ¿Cuál es el único requisito que ha...

La ayuda económica se entrega a las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, y se paga durante 24 meses.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/