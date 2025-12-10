Presidente Boric llamará el domingo al candidato que gane la segunda vuelta presidencial

El Gobierno comenzó las coordinaciones para la noche del domingo 14 y la mañana del día posterior a la segunda vuelta presidencial. El ganador del balotaje será invitado al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

Según informó Radio Cooperativa, el jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán, tomó contacto con ambos comandos para coordinar los llamados que se realizarán el domingo.

En el caso del comando del candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, conversó con Martín Arrau, jefe de campaña, y del comando de la abanderada del pacto Unidad por Chile y DC, Jeannette Jara, habló con la “generalísima” Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

Una vez conocidos los resultados, el Presidente llamará al triunfador o triunfadora en una conversación pública, como es tradición hace un par de décadas; luego, va a llamar al perdedor en una conversación privada.

El Mandatario invitará a quien salga victorioso a una reunión el mismo lunes, a las 11:30 de la mañana en el Palacio de La Moneda, junto a sus asesores más cercanos.

Se indicó que se permitirá al presidente electo entregar una declaración los patios de La Moneda y luego Boric hará lo mismo junto a su comité político, consignó Cooperativa.