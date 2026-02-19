Presidente Boric presentó obras de infraestructura en Aeropuerto Mataveri

El Presidente Gabriel Boric presentó los avances de los proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Mataveri durante el segundo día de su gira por Rapa Nui.



El Plan de Inversión del Aeropuerto Mataveri 2025-2035, inversión de más de 400 millones de dólares, contempla tres etapas: la construcción de un camino público y un cerco perimetral, un terminal provisorio y una nueva plataforma, y un terminal definitivo, el cual será casi tres veces más grande que el actual y contará con la calidad y nivel de servicio del resto de terminales aeroportuarios del país.



En la ceremonia, el Mandatario destacó que “el principal punto de conectividad, que es el aeropuerto, tenga los estándares que se requieren para uno de los principales destinos turísticos de Chile, con San Pedro de Atacama y las Torres del Paine, es tremendamente importante”.



“Que los habitantes de la isla sepan que estamos trabajando no solamente para la gente que viene de afuera por 15 días, 20 días y se va, sino para quienes habitan cotidianamente en Isla de Pascua. Que a ellos nos debemos y a ellos tenemos que mejorar las condiciones de calidad de vida”, indicó.



El Ministerio de Bienes Nacionales entregó en 2024 a los herederos de Rafael Roe Roe las actas de radicación de sus tierras, un acuerdo que incluye la entrega de los terrenos en donde se emplaza el actual terminal de pasajeros y plataforma de aviación comercial del Aeropuerto Mataveri, una vez se traslade a la nueva ubicación.



Boric mencionó que “al llegar al Gobierno escuchamos la demanda de más de medio siglo que la familia Roe tenía respecto a los terrenos donde se emplaza este aeropuerto. Nos comprometimos a darle solución y cumplimos. Ese mismo año, en mayo del 2022, firmamos un memorándum de entendimiento con la familia Roe y en el 2024, en un acuerdo histórico, la familia Roe recibió las actas de erradicación correspondientes”.



“Así, vamos a transformar lo que durante mucho tiempo fue un conflicto, con tomas del aeropuerto incluido, en una oportunidad. Y hoy estamos trabajando para que Rapa Nui tenga un mejor aeropuerto para sus habitantes, para el turismo, para el desarrollo de la isla”, añadió.

El terminal definitivo del aeropuerto tendrá 9 mil metros cuadrados y será una infraestructura mucho más moderna, cómoda y amplia que el edificio actual.



El terminal provisorio de pasajeros, por su parte, será un edificio de 4.500 metros cuadrados que incluirá instalaciones para la recepción del flujo de pasajeros, servicios y apoyo, vialidad y estacionamientos para 90 autos y 10 minibuses.



La ministra de Obras Públicas, Jessica López, enfatizó que “como Gobierno hemos asumido el compromiso de fortalecer la infraestructura pública en todo el país, especialmente en aquellos territorios que históricamente han estado más alejados de los grandes centros urbanos”.



“La inversión que estamos impulsando en el aeropuerto Mataveri representa un paso fundamental para mejorar la conectividad, seguridad operacional y calidad de vida de las y los habitantes de Rapa Nui”, destacó.



Asimismo, afirmó que “la ampliación del aeropuerto y el traslado de parte de sus instalaciones al sector de Orito es una obra largamente esperada. No sólo permitirá resolver desafíos históricos en materia de infraestructura, sino que además prepara a la isla para enfrentar de mejor manera su creciente demanda turística y las necesidades propias de una comunidad insular”.



Adicional al terminal provisorio y el nuevo terminal definitivo, se construirá un nuevo camino público de 742 metros de largo y una nueva plataforma en el aeropuerto de 29 mil metros cuadrados, más 27 mil metros cuadrados de calles de rodaje y márgenes de seguridad.