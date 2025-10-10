Home Nacional "presidente boric valora acuerdo en gaza pero no da crédito a trum..."

Presidente Boric valora acuerdo en Gaza pero no da crédito a Trump e insiste en genocidio

El Mandatario, al inicio del consejo de gabinete, sostuvo que “seguiremos contribuyendo junto a las Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento en Gaza, construir el camino hacia una paz justa y duradera, mantienendo los principios que inspiran la política exterior de Chile, y apoyando a las víctimas del conflicto, como lo hemos hecho de diferentes maneras, entre ellas ahora último recibiendo a víctimas del conflicto y dándoles acogida en Chile”.

Al inicio del consejo de gabinete en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric valoró el acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero no le dio el crédito al mandatario estadounidense, Donald Trump, como impulsor de la iniciativa e insistió en calificar el conflicto como un “genocidio”.

“Quiero partir valorando la primera fase del acuerdo que permite un cese en las hostilidades en Gaza, ese conflicto que ha desgarrado al mundo entero, en donde hemos visto cómo un pueblo ha intentado…, es muy doloroso, donde se ha intentado hacer un genocidio en contra de un pueblo por parte de un gobierno de un pueblo que sufrió un genocidio”, señaló Boric.

Añadió que “recordar todas las noches, todos los días, las imágenes de niños y niñas sufriendo, de madres llorando a sus hijos, de gente muriendo de hambre, gente muriendo de inanición, de ocupar el hambre como arma de guerra, es brutal. Por lo tanto, cualquier cosa que termine con esta tragedia, sin lugar a dudas, bienvenida”.

“Como país, como estado de chile, llamamos a todas las partes a cumplir íntegramente y con verificación internacional de cada uno de los compromisos asumidos, entre ellos el cese al fuego, el respeto a la integridad de quienes viven en Gaza, la devolución de los rehenes, de aquellos que aún están con vida y de aquellos que la perdieron y que se respete el derecho internacional humanitario”, agregó.

Para cerrar el tema, expresó que “seguiremos contribuyendo junto a las Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento en Gaza, construir el camino hacia una paz justa y duradera, mantienendo los principios que inspiran la política exterior de Chile, y apoyando a las víctimas del conflicto, como lo hemos hecho de diferentes maneras, entre ellas ahora último recibiendo a víctimas del conflicto y dándoles acogida en Chile”.

