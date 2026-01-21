Presidente Boric viaja nuevamente al Biobío por incendios: Visitará Penco, Tomé y Florida

El Presidente Gabriel Boric viajará nuevamente este miércoles a la región del Biobío, debido a la emergencia que se registra en la zona centro sur del país por los incendios forestales.

Según consignó Radio Biobío, y de acuerdo a información de Presidencia, el Mandatario se dirigió hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, para concretar su traslado a la zona afectada.

El jefe de Estado aterrizará en el Aeropuerto Internacional Carriel Sur y se espera que participe de reuniones de coordinación.

A la vez, visitará las comunas de Penco, Tomé y Florida, tres de las ciudades más afectadas por la tragedia.

Kast viaja a la zona

En paralelo, el Presidente electo, José Antonio Kast, también viajará en esta jornada a las regiones de Biobío y Ñuble.

De acuerdo a La Tercera, el futuro jefe de Estado arribaría cerca de las 16:00 horas a la ciudad de Bulnes, región de Ñuble.

Posteriormente, se estima que a las 18:30 visite a Penco, y a eso de las 21:00 horas llegaría a Concepción, ambas comunas de la región del Biobío.

El citado medio indicó que Kast viajaría acompañado de Iván Poduje (IND.), futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, y quien deberá enfrentar la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios.

De momento, la emergencia ha dejado un total de 764 viviendas destruidas, donde 608 pertenecen al Biobío y 153 al Ñuble.