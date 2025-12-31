Presidente de Bielorrusia sobre supuesto ataque a casa de Putin: “Si continúan estas provocaciones, está claro cómo terminará”

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, descartó en varias ocasiones estos últimos años atacar tanto los centros de decisión de Kiev como la residencia oficial de su par ucraniano, Volodímir Zelenski.



“No es que acordaran no dispararse, sino que la situación en esta guerra era de tal manera que nadie intentó asesinar a ningún jefe de Estado. Nadie lo hizo”, sostuvo en respuesta al supuesto ataque de este lunes con drones ucranianos a la residencial oficial de Putin en Nóvgorod, según recoge la agencia estatal Belta.



Lukashenko indicó que Putin ha tenido varias ocasiones de golpear algunas de las viviendas del presidente Zelenski, incluso con el misil “Oreshnik”, algunos de los cuales han sido desplegados en los últimos días en territorio bielorruso.



Añadió que cuando se utilizó por primera vez este misil, “algunos exaltados” instaron al presidente Putin a utilizarlo contra los lugares de Kiev desde donde se toman las principales decisiones de esta guerra. “Putin rechazó categóricamente esta idea”, afirmó.



“Si continúan estas provocaciones, está claro cómo terminará (…) esto terminará en desastre. Rusia tiene con que golpear los centros de decisión y no dejará piedra sin remover”, advirtió.



Para Lukashenko lo ocurrido hace unos días en Nóvgorod es un intento de boicotear el proceso de negociación cuando “la paz ya estaba al alcance”, a la espera de que Putin respondiera de la misma forma.



Lukashenko destacó que este tipo de “ataques terroristas” son poco frecuentes y deslizó que Zelenski se haya podido apoyar en algunos de sus socios europeos. “De alguna manera, sospecho que nuestros ‘hermanos ingleses’ están detrás de esto”, apuntó.



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas ucranianas lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones -si bien fueron interceptados- contra la residencia presidencial de Putin en Nóvgorod.



Rusia calificó estos hechos de “terrorismo de Estado” y si bien aclaró que no tiene intención de abandonar la mesa de negociación, se limitará a dialogar con Estados Unidos, pero se reserva también el derecho a endurecer sus posturas.



Ucrania, por su parte, se ha desentendido y ha acusado a Rusia de intentar boicotear el proceso de negociación. Al mismo tiempo, ha afeado a quienes desde la comunidad internacional han condenado un ataque que, insisten, no ha tenido lugar.