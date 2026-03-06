Presidente de Irán revela “esfuerzos de mediación” de algunos países

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este viernes que Teherán “está comprometido con una paz duradera” en Oriente Próximo y reveló que “algunos países” han iniciado ya “esfuerzos de mediación”.



De esta manera, se intentaría poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.



“Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudamos en defender la dignidad y la soberanía de nuestra nación”, indicó Pezeshkian en un mensaje a través de sus redes sociales.



“La mediación debe dirigirse a quienes subestimaron al pueblo iraní y provocaron este conflicto”, ha señalado.



La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.