Home Internacional "presidente de irán revela “esfuerzos de mediación” de..."

Presidente de Irán revela “esfuerzos de mediación” de algunos países

De esta manera, se intentaría poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente de Irán revela “esfuerzos de mediación” de algunos países

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este viernes que Teherán “está comprometido con una paz duradera” en Oriente Próximo y reveló que “algunos países” han iniciado ya “esfuerzos de mediación”.

De esta manera, se intentaría poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

“Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudamos en defender la dignidad y la soberanía de nuestra nación”, indicó  Pezeshkian en un mensaje a través de sus redes sociales.

“La mediación debe dirigirse a quienes subestimaron al pueblo iraní y provocaron este conflicto”, ha señalado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
IPC no registró variación en febrero...

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses.

Leer mas
Nacional
Presidente Boric: El cambio de mando “es un acto...

El Mandatario, en entrevista anoche con 24Horas, dijo que “sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero para las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

Leer mas
Triunfo
Tabilo debutó en Indian Wells con aplastante triunfo y...

Con un juego casi sin fisuras, el chileno necesitó menos de una hora para derrotar al promisorio español Rafael Jódar en su estreno en el primer Masters 1.000 de la temporada. Ahora tendrá un duro partido ante el ruso Daniil Medvedev (11°), exnúmero 1° del planeta.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/