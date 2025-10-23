Presidente de la Cámara responde a Boric por emplazamiento al Congreso:  “A nadie le gusta que las sesiones fracasen”

El Presidente Gabriel Boric emplazó este jueves a los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados a dedicar tiempo legislativo a las reformas “en vez de tener tiempo donde fracasan sesiones porque no llegan a trabajar”.

Las declaraciones las hizo en un punto de prensa por la inauguración de un nuevo jardín infantil y sala cuna en San Felipe, Región de Valparaíso.

“Lograr sacar la Ley de Sala Cuna para Chile, no me cabe ninguna duda de que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo donde fracasan sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”, señaló.

En este sentido, invitó a los parlamentarios a “sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE”.

José Miguel Castro: “A nadie le gusta que las sesiones fracasen”

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), dijo que “a nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al Presidente de la República que yo ya despaché de la Cámara al Senado el proyecto que pone fin al CAE y el de Sala Cuna Universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara”.



Añadió que “le recordaría que el año 2021 cuando fracasó la sesión, que fue la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Sala y por lo tanto también fracasó”.



“Más que estar mirando la paja en el ojo ajeno,yo le pediría al Presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas producto de las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”, agregó.



