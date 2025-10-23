Home Nacional "presidente de la cámara responde a boric por emplazamiento al con..."

Presidente de la Cámara responde a Boric por emplazamiento al Congreso:  “A nadie le gusta que las sesiones fracasen”

José Miguel Castro (RN) dijo que “más que estar mirando la paja en el ojo ajeno, yo le pediría al Presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas producto de las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Presidente Gabriel Boric emplazó este jueves a los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados a dedicar tiempo legislativo a las reformas “en vez de tener tiempo donde fracasan sesiones porque no llegan a trabajar”.

Las declaraciones las hizo en un punto de prensa por la inauguración de un nuevo jardín infantil y sala cuna en San Felipe, Región de Valparaíso.

“Lograr sacar la Ley de Sala Cuna para Chile, no me cabe ninguna duda de que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo donde fracasan sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”, señaló.

En este sentido, invitó a los parlamentarios a “sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE”.

José Miguel Castro: “A nadie le gusta que las sesiones fracasen”

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), dijo que “a nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al Presidente de la República que yo ya despaché de la Cámara al Senado el proyecto que pone fin al CAE y el de Sala Cuna Universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara”.

Añadió que “le recordaría que el año 2021 cuando fracasó la sesión, que fue la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Sala y por lo tanto también fracasó”.

“Más que estar mirando la paja en el ojo ajeno,yo le pediría al Presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas producto de las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”, agregó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Detienen a 16 miembros de organización criminal “La Ja...

Según consignó 24Horas, en total se desarticularon cuatro bandas, compuestas por ciudadanos chilenos y extranjeros, tanto mayores como menores de edad, quienes atacaban en grupo a sus víctimas, muchas veces estando armados. Realizaban robos con sorpresa en los sectores de Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono.

Leer mas
Nacional

Justicia de Colombia autoriza extradición a Chile de i...

Luis Alfredo Carrillo, apodado “Gocho”, fue arrestado por la policía colombiana en febrero de este año en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, gracias a una notificación roja de Interpol.

Leer mas
Nacional

Fiscalía formalizará a 5 exmilitares por la marcha en ...

Según consignó “Informe Especial” de TVN, será formalizado el excapitán y excomandante de la compañía a la que pertenecía Vargas, Michael Fritz Gervasoni, por los delitos de apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/