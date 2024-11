Presidente de la CPC propone usar parte de los recursos del royalty minero a la seguridad

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, propuso utilizar parte de los recursos provenientes del royalty minero para fortalecer la seguridad en las comunas de Chile.

El padre de Mewes, de 91 años, fue golpeado violentamente tras una encerrona en Vitacura.



El líder gremial, en entrevista con Radio Universo, dijo que estos fondos se destinen a implementar mecanismos tecnológicos interconectados entre los distintos gobiernos regionales, creando una red de seguridad a nivel nacional.



Añadió que “¿por qué los gobernadores o las gobernadoras, ahora que tienen que asumir los nuevos, no destinan parte de los recursos del royalty minero al tema de seguridad en cada una de las comunas del país con mecanismos tecnológicos, pero que además estén interconectados entre los distintos gobiernos regionales? Así tenemos a todo un país conectado tal cual pasa, por ejemplo, en España”, recogió Emol.

También destacó la necesidad de un acuerdo nacional para enfrentar la creciente ola de delincuencia.



Según dijo, el Gobierno, el Congreso y el sector privado deben trabajar juntos para abordar esta problemática. “Creo que nos falta avanzar a todas las fuerzas políticas para que realmente avancemos contra la delincuencia”, aseguró.

“Esto no pasa solo, esto el Gobierno no lo puede hacer solo, el Poder Legislativo no lo puede hacer solo, el sector privado por más que invierta por sobre los US$2 mil millones anuales tampoco lo puede hacer solo. Tenemos que necesariamente actuar en conjunto para que efectivamente le ganemos a la delincuencia, si no, no va a pasar nada”, agregó.



Insistió en la importancia de utilizar tecnología avanzada para mejorar la seguridad en todo el país.



“En todas las comunas del país tiene que haber mecanismos tecnológicos”, señaló y destacó que la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo podría ser una solución efectiva para combatir el crimen.



También se refirió a la situación en regiones, específicamente en Iquique, donde las personas se sienten inseguras incluso durante el día. “Nosotros hemos estado estos dos años saliendo a regiones con la iniciativa ‘Gremios x Chile’, y en Iquique no puede ser que la gente a las 7 de la tarde esté encerrada en sus casas. Uno no puede caminar libremente por la calle”, expresó, subrayando la necesidad urgente de soluciones para frenar la delincuencia.

El dirigente hizo un llamado a mirar experiencias internacionales, especialmente en países como España, Italia e Israel, que han implementado exitosas estrategias de seguridad.



Respecto al debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica, Mewes planteó preguntas sobre el uso de la fuerza en situaciones de confrontación con delincuentes. “Tanto se habla de que las fuerzas armadas controlen o vigilen la infraestructura crítica, pero yo les hago una pregunta: llegado el minuto, cuando estén cuidando infraestructura crítica y se enfrentan a un delincuente, la pregunta que yo me hago es ¿quién dispara primero? ¿El funcionario de las fuerzas armadas o el delincuente? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse”, sostuvo.