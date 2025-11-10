Presidente de la UDI apuesta por la unidad gane o pierda Matthei el domingo 16

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, dijo que tiene la convicción de que Evelyn Matthei pasará a segunda vuelta en las elecciones del domingo próximo, pero que si eso no ocurre, ellos igual apostarán por la unidad del sector.



“Tengo la convicción de que Evelyn Matthei va a ser la mejor presidenta, y que es la mejor candidata, y esa noche, sea quien pase a segunda vuelta, nuestra actitud va a ser la misma si gana Evelyn Matthei, o si hay alguna otra alternativa, nosotros vamos a empujar por la unidad”, señaló Ramírez en entrevista con Radio Duna.



Agregó que “yo creo que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta, y nuestra actitud va a ser de buenos ganadores, de acoger a aquellos que también se oponen a este gobierno, y que quieren un cambio, acogerlo, incorporarlo, para que podamos trabajar unidos, y tener un gran triunfo en diciembre”.



Si Matthei no resulta ganadora, Ramirez aseguró que desde “la UDI al menos va a ser un partido que va a tener exactamente la misma actitud, de intentar ser un puente, de intentar que exista unidad”.



Esta misma actitud estaría presente en el Congreso. “Nuestros parlamentarios, todos, a partir del 11 de marzo, van a estar en la lógica de la unidad y en la lógica de resolver los problemas de Chile”, finalizó.